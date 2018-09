El próximo objetivo de Paco López Nikola Vukcevic en su presentación con el Levante. / lp Vukcevic y Simon, en el podio de fichajes más caros, y Mayoral, como guinda para la delantera, son los nombres propios del reto del preparador El entrenador del Levante debe integrar a los inéditos en la dinámica del equipo ÓSCAR CLAVER VALENCIA. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:41

Paco López tiene encandilado al levantinismo. Desde que dio el salto al primer equipo la pasada temporada para reflotarlo de una situación incómoda y difícil, no ha hecho más que mejorar sus registros con el paso de los partidos e ilusionar de nuevo a la afición granota. En este sentido, parece que al técnico de Silla no se le resiste ninguna meta que le aparezca en el camino. Más bien al contrario, supera las expectativas en todas ellas.

No obstante, pese a todo lo que ha logrado y construido en el poco tiempo que lleva en Orriols, existe un objetivo pendiente para Paco López, y al que tendrá que hacer frente en las próximas jornadas. Este no es otro que saber integrar de la mejor manera posible en la dinámica azulgrana a los que todavía no han jugado ni un sólo minuto esta temporada.

Concretamente, este nuevo objetivo tiene tres nombres propios, que son los de los delanteros Moses Simon y Borja Mayoral y el del centrocampista Nikola Vukcevic. Tres futbolistas que llegan a la disciplina de Orriols con el cartel de convertirse, en no mucho tiempo, en jugadores de peso para el equipo, pero que, por circunstancias muy distintas, todavía no han podido debutar con su nuevo club.

El primero de ellos, Moses Simon, aterrizó en el Ciutat de València a cambio de cinco millones de euros, cifra que lo convierte en el tercer fichaje más caro de la historia del club. Con este dato, el nigeriano tiene enfrente la complicada tarea de competir por un puesto con Morales, que ha empezado de forma prácticamente inmejorable la nueva campaña. Por el contrario, Simon todavía no se ha podido vestir de corto en partido oficial debido a unas molestias en el cuádriceps de la pierna derecha. El jugador, que se lesionó en el último amistoso de pretemporada, no ha entrado en la convocatoria en ninguno de los tres partidos de liga disputados hasta el momento.

Pero si Moses Simon llegaba con la etiqueta de tercer fichaje más caro, Nikola Vukcevic se situaba en el cajón más alto del podio de Orriols con 8,5 millones de coste. Además, el centrocampista deberá asumir todavía un mayor protagonismo sobre el césped teniendo en cuenta que su papel pasa por sustituir al exlevantinista Jefferson Lerma. No obstante, el montenegrino aterrizó en Valencia fuera de forma, ya que decidió no ejercitarse con su antiguo club, el Sporting de Braga, con la intención de firmar por el Levante. Una decisión que le ha costado cara al centrocampista, ya que tampoco ha podido debutar a las órdenes de Paco López.

En tercer lugar está el recién llegado Borja Mayoral, que apenas ha contado con una semana de entrenamientos tras su fichaje. El internacional sub-21 ha sido la guinda de la plantilla para el ataque. No obstante, esta línea del juego está respondiendo por encima de lo previsto en este arranque de temporada, con Roger como goleador más destacado. Por tanto, Mayoral deberá ganarse bien el puesto en una delantera que cuenta con muchos efectivos.

En este sentido, el objetivo de integrar a estos tres futbolistas en la dinámica levantinista no es una misión nada sencilla para Paco López, que tiene en su haber una plantilla larga y con muchas variantes que le obliga a hacer numerosos descartes antes de cada partido.