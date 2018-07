Fútbol | Levante UD «Con las propuestas que tenemos ahora, no valoramos la salida de Lerma» Quico Catalán en una imagen de archivo. / Irene Marsilla El Levante presenta a Aitor: «Trabajaré duro para ayudar al equipo y luego ya decidirá Paco López quién juega» MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Martes, 24 julio 2018, 13:19

El Levante se enroca por Jefferson Lerma. «Ahora mismo no lo necesitamos», ha expresado Quico Catalán cuando se le ha cuestionado de forma reiterada sobre un posible traspaso del colombiano. El presidente ha admitido que existen propuestas por el centrocampista y se ha mostrado tajante: «Con las que tenemos ahora, no valoramos su salida».

Uno de los clubes que quieren hacerse con los servicios de Lerma es el Bournemouth. Por el momento, las propuestas oscilan entre los 22 y los 30 millones. Tanto Catalán como el director deportivo del Levante han incidido en que Lerma es una pieza básica en la estructura deportiva del club. «A nosotros nos gustaría que siguiera creciendo con nosotros», ha deslizado el técnico.

Eso si, no han cerrado las puertas a que finalmente pueda llevarse a cabo una operación con Lerma. Catalán no ha querido entrar en nombres propios. «Han salido nombres y saldrán muchos mas», ha indicado. Tito ha afirmado que la lesión de Boateng no trastoca los planes con respecto a la política de fichajes.

Estas declaraciones las han hecho tras la presentación de Aitor Fernández como nuevo guardameta del Levante. Firma por cuatro temporadas más otra opcional y afirma no estar preocupado por pelear el puesto con Oier, con quien comparte agencia de representación: «Yo vengo a trabajar duro para ayudar al equipo y luego será el mister quien decida cuál de los dos juega».