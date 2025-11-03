Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Oriol Rey, con el Levante. LUD

Un problema estomacal mantiene a Oriol Rey en duda

Una colitis bacteriana ha mermado al centrocampista del Levante, que ya se ejercita parcialmente tras sufrir una pérdida de casi cinco kilos

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:07

Uno de los misterios que ha rodeado al Levante en estas últimas semanas ha sido la baja de Oriol Rey. El centrocampista catalán causó ... baja ante el Mallorca de forma repentina, y el club deslizó que sufría una enfermedad. Lo que podía parecer un simple virus que le dejaba fuera durante un fin de semana se ha alargado ya durante medio mes, y tal y como confesó Julián Calero, ha sido un proceso que le ha hecho perder cinco kilos de peso y ha dejado al jugador muy lejos del estado óptimo para competir en el fútbol de élite de Primera División.

