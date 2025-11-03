Un problema estomacal mantiene a Oriol Rey en duda

Uno de los misterios que ha rodeado al Levante en estas últimas semanas ha sido la baja de Oriol Rey. El centrocampista catalán causó ... baja ante el Mallorca de forma repentina, y el club deslizó que sufría una enfermedad. Lo que podía parecer un simple virus que le dejaba fuera durante un fin de semana se ha alargado ya durante medio mes, y tal y como confesó Julián Calero, ha sido un proceso que le ha hecho perder cinco kilos de peso y ha dejado al jugador muy lejos del estado óptimo para competir en el fútbol de élite de Primera División.

Para ser más exactos, el jugador ha padecido una colitis bacteriana, que es una inflamación del intestino grueso causada por bacterias, y se suele producir, a menudo, después de tratamientos con antibióticos, ya que estos pueden alterar el equilibrio de las bacterias en el colon, permitiendo que se multipliquen las bacterias y produzcan toxinas que dañen al intestino. Los síntomas incluyen diarrea, fiebre y dolor abdominal, lo que ha impedido a Oriol Rey estar disponible para ser convocado ante el Mallorca, Orihuela y Celta, los tres partidos en los que ha sido baja.

«Es cierto que vamos a ir al Atlético de Madrid con solo dos centrocampistas, con Jon Ander Olasagasti y Kervin Arriaga, y vamos a ver si podemos recuperar a Oriol Rey, porque su problema ha sido que ha perdido casi cinco kilos y se ha quedado muy débil después de este virus que le ha entrado. Vamos a ver si a lo largo de la semana le podemos recuperar y que por lo menos nos pueda ayudar. Es una posición que se nos queda un poco desnuda, es una pena», dijo Julián Calero en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Celta de Vigo.

El jugador ya se entrena parcialmente en la Ciudad Deportiva de Buñol en busca de llegar a tiempo para ayudar a sus compañeros ante el Atlético, aunque se antoja muy difícil que esté preparado para disputar muchos minutos después de estar tiempo parado y tras superar una enfermedad que le ha dejado pachucho. Por tanto, el catalán sigue siendo duda de cara a la cita en el Cívitas Metropolitano de este sábado, y de ser finalmente baja una jornada más, el Levante tendrá solo a dos centrocampistas disponibles por las bajas de Unai Vencedor, sancionado, y Pablo Martínez, lesionado.