La prensa catalana ya coloca a Etta Eyong en la órbita del Barça

Karl Edouard Blaise Etta Eyong (Douala, Camerún, 14-10-2003) está siendo la sensación del inicio de Liga en España. El delantero africano empezó jugando ... en el Villarreal, donde en tres jornadas tuvo tiempo de marcar un gol y repartir dos asistencias. Después de eso, el Levante se adelantó a todos los equipos y se sacó de la manga, gracias a la dirección deportiva comandada por Héctor Rodas, una operación relámpago para ficharle por algo más de tres millones de euros. Desde su llegada al Ciutat de València, ha metido otros cinco goles y dado una asistencia bajo las órdenes de Julián Calero.

Sus números rivalizan a los de otros cracks del campeonato como Kylian Mbappé, lo que le ha colocado ya directamente en la órbita de los grandes equipos europeos. Por poner un ejemplo, el portal especializado Transfermarkt, que suele ser la referencia para tasar el valor de mercado de los futbolistas, ya aumentó el precio de Etta Eyong de 5 a 20 millones en su última actualización. Y bien recientemente tuvo su estreno como internacional absoluto con la selección de Camerún, con la que eso sí, disputará la Copa África este mes de enero, perdiéndose aproximadamente un mes de competición con el Levante entre Liga y Copa del Rey.

Esto, de todas formas, no es una traba para los grandes equipos que ya han puesto sus ojos en el goleador granota. Y es que de forma repetida, ojeadores y scouts de clubes de la Premier League han paseado por Orriols para ver jugar a Etta Eyong. Pero también hay interés desde la propia liga española, donde, por ejemplo, este mismo jueves, la prensa catalana se lanza a la piscina asegurando que el Barcelona tiene entre ceja y ceja al camerunés. 'Mundo Deportivo' abre su edición impresa con una portada dedicada al jugador del Levante: «Eyong Aprieta».

Nada más lejos de la realidad, Etta Eyong está muy feliz en el Levante, donde tiene contrato hasta 2029, con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Una cifra que bien es cierto que es una ganga para grandes equipos millonarios, especialmente para los ingleses, que van sobrados de billetes. Difícil será retener al jugador más allá del presente curso, ya que es sabido que el Levante es un mero trampolín para Etta Eyong, del que saldrán beneficiadas todas las partes. Uno dará un salto a un club más grande y el otro recibirá un gran dinero por impulsarle. Pero la prensa catalana, sospechosa habitual de generar humo con noticias relacionadas con futuros e hipotéticos fichajes, empieza a hacer cábalas ya de un traspaso por el jugador granota, asegurando que el camerunés «mete prisa» para firmar por el conjunto culé, quedándose cedido en el Levante hasta fin de temporada, según 'Mundo Deportivo'.

La realidad no deja de ser que el Barça es un club con serias dificultades económicas, que tiene una masa salarial enorme, la cual sigue intentando reducir, motivo por el cual, por ejemplo, no ha ofrecido una renovación todavía a su delantero estrella Robert Lewandowski, con la intención de que el ariete polaco abandone el club al finalizar su contrato este verano, liberando así su gran ficha. La entidad que preside Joan Laporta busca un sustituto para el polaco, y si bien es cierto que Etta Eyong sería un sustituto de nivel, el potencial negociador y económico del Barça está muy alejado de sus competidores de la Premier League, destino preferido para el camerunés y su entorno, ya que creen que allí podría desplegar mejor su fútbol debido al estilo más físico que se emplea en Inglaterra.

Además, la normativa de la Liga impide que un futbolista juegue en tres equipos españoles distintos durante un mismo curso, por lo que Etta Eyong, al haber vestido ya las camisetas de Villarreal y Levante, no podría recalar en el Barça hasta la próxima temporada. La prensa catalana, no obstante, obvia el hecho de que el club culé sigue sin estar de lleno en la normativa 1:1 y no tiene agilidad económica para acometer un fichaje en invierno, aunque sea dejando al futbolista cedido en Orriols. Sin embargo, se escudan en que ha encontrado una fotografía del jugador cuando tenía 17 años posando con una camiseta del Barça puesta. Saquen las conclusiones que quieran, pero, ¿cuántas veces se ha visto esa historia de un jugador, de pequeño, con la camiseta de X equipo, y luego nunca ficha por él? Veremos a ver cuánto le dura a la prensa catalana su enamoramiento con Etta Eyong, y cuánto tardan en sacar portadas hablando de fichar a otro delantero joven y prometedor. No será mucho.