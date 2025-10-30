Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etta Eyong, con el Levante ante el Rayo Vallecano. LUD

La prensa catalana ya coloca a Etta Eyong en la órbita del Barça

El delantero camerunés del Levante atrae intereses de los clubes más grandes tras su gran inicio de temporada y su cláusula es de 30 millones de euros

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:06

Karl Edouard Blaise Etta Eyong (Douala, Camerún, 14-10-2003) está siendo la sensación del inicio de Liga en España. El delantero africano empezó jugando ... en el Villarreal, donde en tres jornadas tuvo tiempo de marcar un gol y repartir dos asistencias. Después de eso, el Levante se adelantó a todos los equipos y se sacó de la manga, gracias a la dirección deportiva comandada por Héctor Rodas, una operación relámpago para ficharle por algo más de tres millones de euros. Desde su llegada al Ciutat de València, ha metido otros cinco goles y dado una asistencia bajo las órdenes de Julián Calero.

