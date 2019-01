Postigo: «Bajamos los brazos y es algo que no debemos hacer» EFE VALENCIA. Miércoles, 30 enero 2019, 00:48

Desde la impotencia que da ver un partido a 600 kilómetros de distancia, Sergio Postigo sufrió con la goleada en Sevilla, pero no cree que haya creado inestablidad a la plantilla. «El equipo estaba afectado después del partido por cómo se dio, pero se encuentra tranquilo. Hemos perdido sólo tres puntos. El equipo hizo una primera parte muy buena y es verdad que a lo mejor después del segundo gol se bajaron los brazos, es algo que no debemos hacer», admitió.

Se encuentra en la mitad de su periodo de recuperación estimado, pero quiere volver cuanto antes: «Hay milagros que pueden suceder... en principio es difícil llegar al fin de semana. Estamos siguiendo los plazos», tras lesionarse el tríceps sural de la pierna derecha el 17 de enero.

«Fuera se genera ese ambiente de miedo cuando el equipo tiene un resultado de esa manera o de euforia cuando está cerca de puestos europeos. El equipo tiene una forma de jugar muy ofensiva y corremos el riesgo de encajar goles. No hay que alarmarse», asegura el futbolista, que continúa sin renovar su contrato, que acaba en junio. «Seguimos en contacto. No es una situación ni que me agobie ni que me suponga prisa. Estamos cerca y se siguen hablando cosas».