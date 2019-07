Pepelu se marcha cedido a Portugal Sábado, 27 julio 2019, 00:19

El Levante continúa aligerando la plantilla y la salida de Pepelu ya es una realidad. El canterano granota jugará en calidad de cedido durante una temporada en la primera división portuguesa. El Tondela, que consiguió la permanencia la pasada campaña con una victoria en la última jornada, será el destino del joven centrocampista que buscará en la liga lusa los minutos con los que no iba a contar en la plantilla levantinista. El de Dénia, que todavía no había debutado con el primer equipo, tendrá su oportunidad en el fútbol profesional portugués bajo las órdenes del técnico Natxo González. La presencia de españoles en su nuevo club, presidido por David Berenguer, fue uno de los motivos que ayudó a Pepelu a tomar la decisión de iniciar su aventura en el país vecino. Con la marcha del canterano granota, Paco López todavía cuenta con 26 futbolistas por lo que las salidas en el Levante continúan siendo la prioridad. La cesión de Pepelu, que no cuenta con ninguna opción de compra, es la segunda operación que cierra la entidad granota esta semana, tras la venta de Shaq Moore al Tenerife en la que el conjunto de Orriols guarda una opción de recompra y un porcentaje sobre una futura venta del lateral.