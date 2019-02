Un penalti en el minuto 90 decide el derbi de filiales El Valencia Mestalla se hunde en la clasificación mientras los granotas ganan su segundo partido consecutivo LOURDES MARTÍ Domingo, 3 febrero 2019, 01:13

Ocurrió lo mismo. Pero exactamente al revés. Un penalti en el minuto 90 decidió el derbi. E igual que en la primera vuelta, benefició al que menos lo merecía. El Mestalla cayó ante el Atlético Levante en el Puchades. El resultado hunde a los blanquinegros a la vez que impulsa los azulgrana en la tabla. El gol de Pepelu desató la locura entre los aficionados granotas mientras los locales lamentaban, una vez más, su falta de acierto.

El Atlético Levante saltó al césped del Puchades dispuesto a tener la posesión. Los de Tevenet no estaban dispuestos a entregar el balón. Para contrarrestar, el Mestalla subió sus líneas. Con la presión arriba, el cuadro local empezó a ganar terreno. El debutante Sekou Gassama no tardó en mostrar todo su repertorio. El delantero cedido por el Almería de 1,89 metros de altura cuenta con buen juego de espaldas y gran facilidad para bajar balones. La defensa del Atlético Levante sufría por el portento físico del futbolista de Granollers de origen senegalés. En el otro área el peligro llegaba de las botas de Arturo Molina y Manu Viana. Desborde y presión que desesperaba a la defensa local. Llegó el descanso y el marcador no se movió.

De un giro de Gassama (que por cierto no fue el único debutante ya que Kata y Moyano también se estrenaban) sobre sí mismo en la segunda mitad salió la ocasión más peligrosa del Mestalla. Su disparo se marchó por arriba.

Suspiraron los granotas y se lamentaron los locales. La de Gassama fue la ocasión más clara de los locales. Ese chut despertó al Atlético Levante. Los azulgrana respondieron a la sacudida y encerraron al rival en su área durante prácticamente un cuarto de hora. Por mucho que lo intentó Rulo no hubo manera de marcar. El Mestalla había desaparecido. Miguel Grau movió banquillo. Sebas Moyano y Fran Navarro entraron al terreno de juego por Pascu y Sito respectivamente. El centrocampista cordobés se convirtió en otro de los debutantes de la tarde.

El Mestalla salió de su área. Las ocasiones se alternaron entre ambos equipos. Parecía que, como ya ocurrió en la primera vuelta, todo iba a solucionarse en los últimos compases del encuentro. Las esperanzas de los contendientes estaban centradas en las contras y en las jugadas a balón parado. Así llegó el único gol del encuentro.

La próxima jornada el Valencia Mestalla volverá a jugar en el Puchades. Esta vez ante el Olot. Ésta sería una buena noticia. Pero los blanquinegros son los peores locales de la categoría. Sólo han sumado una victoria. En el estreno liguero ante el Ebro. El que intentará aprovechar el factor campo y enlazar su tercera victoria consecutiva es el Atlético Levante.