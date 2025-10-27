Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los jugadores del Levante, durante el partido en Mallorca. EFE/Cati Cladera

Los partidos del Levante pasan de Champions a ser de descenso

El equipo de Julián Calero firma grandes arranques, en donde estaría segundo clasificado en los descansos, pero paga la factura y no culmina con buenos resultados

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:28

Comenta

Noventa minutos más los tiempos de añadido. Ni más pero sobre todo tampoco menos. Es lo que dura un partido completo de fútbol. Ese tiempo ... que, al menos hasta el momento, al Levante UD se le suele hacer bola y especialmente largo. Porque en estas diez jornadas ya consumadas de Liga se está viendo sus dos caras durante los partidos, en un viejo tormento de épocas pasadas. El ying y el yang con dos partes bien diferenciadas, con una culminación negativa y que ha provocado la pérdida de una importante cantidad de puntos tras el paso por vestuarios.

