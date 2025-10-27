Los partidos del Levante pasan de Champions a ser de descenso

Noventa minutos más los tiempos de añadido. Ni más pero sobre todo tampoco menos. Es lo que dura un partido completo de fútbol. Ese tiempo ... que, al menos hasta el momento, al Levante UD se le suele hacer bola y especialmente largo. Porque en estas diez jornadas ya consumadas de Liga se está viendo sus dos caras durante los partidos, en un viejo tormento de épocas pasadas. El ying y el yang con dos partes bien diferenciadas, con una culminación negativa y que ha provocado la pérdida de una importante cantidad de puntos tras el paso por vestuarios.

Ante la falta de recursos económicos y, en algunos casos, también deportivos, el plantel de Julián Calero sabe que cada vez que escucha el pitido inicial no puede ser conservador. Por esta razón y aunque no suele llevar la iniciativa, es efectivo y sí se plasma en que suele ser el primer pendenciero que golpea en los batallas. Porque si nos remitiéramos únicamente al dato de los resultados al término de los primeros 45 minutos, el Levante estaría ocupando puestos de Champions League.

Concretamente, el conjunto levantinista se ubicaría en la segunda plaza, únicamente por detrás del Real Madrid, vigente líder de la competición. 19 puntos ostentarían al decano valenciano. Esa determinación y pegada ofensiva se salda con un balance de ocho goles a favor y únicamente seis en contra. Se vio ante duros huesos de roer, como el Betis o el Barcelona, en ambos casos mandando en el marcador al descanso. Salvo excepciones muy contadas, como sucedió en el Ciutat de Valencia precisamente ante el Real Madrid, en el último precedente contra el Rayo Vallecano o con el testarazo de Rafa Mir en el Martínez Valero justo cuando se cumplía el 45', nunca se estuvo en ese momento a contracorriente. Y a los hechos de lo citado, la última jornada en Mallorca, cuando se pasó del gol tempranero de Etta Eyong al transformado por Maffeo en los compases decisivos.

Si se incluye una comparativa desde el minuto 46 hasta el pitido de la conclusión, el contraste es evidente. Y además muy notorio. De segundo clasificado por los puestos de arriba a segundo por la zona de abajo. Números que conducirían a un descenso directo. Es el 19º equipo en este particular ranking, del que otro recién ascendido como es el Real Oviedo puede lamentar un balance más deficitario.

El Levante se mantendría con siete puntos cosechados. El equivalente a los seis goles a favor y doce en contra. Es decir, el porcentaje se duplica y se salda con el pago de una cara factura. Principalmente, ese cuestionamiento de la consistencia defensiva, con imprecisiones en las coberturas o en los marcajes individuales cuando ya están avanzados los partidos, se ha consolidado como un gran problema. Nadie se escabulle ni ignora el problema. Lo reconoció Héctor Rodas en una entrevista concedida a LAS PROVINCIAS, lo admite el entrenador Julián Calero y lo asumen los distintos implicados de la plantilla.

Sin embargo, todo lo anterior es fútbol ficción. La realidad es bien distinta y esta se plasma en los nueve puntos que actualmente se poseen en clave azulgrana, diez menos vistos desde ese escenario inicial de Champions. Es la equiparación de esas primeras y segundas partes, en contraste entre sí. De momento, un cómputo suficiente para abarcar el objetivo pautado de la permanencia, pero donde tan sólo el gol average general permite esquivar esa zona roja a la que ahora cae el Valencia CF. Por delante, otra asignatura pendiente sigue siendo la de una mayor obtención de puntos en Orriols, en donde se espera sacar tajada el próximo domingo (14:00 horas) con la visita del Celta de Vigo.