Un partido con un pasado maldito Campaña controla el balón ante la presencia de Theo durante el partido disputado en Orriols. / jesús signes El Levante visita a la Real Sociedad con el amargo recuerdo del derrumbe de la primera vueltaPaco López no olvida el enfrentamiento de noviembre y recupera a Vezo y Postigo: «El fútbol nos devolverá lo que nos ha quitado» ALBERTO MARTÍNEZ Viernes, 15 marzo 2019, 01:19

valencia. Imposible olvidarlo. El pasado 9 de noviembre, un viernes a las 21 horas como hoy, el Levante midió sus fuerzas con la Real Sociedad. El Ciutat de València empezó la velada vibrando, ya que Chema adelantó a los suyos a las primeras de cambio. Liderado por Campaña, Bardhi y Morales, el conjunto azulgrana ofreció un recital de fútbol. Desperdició las oportunidades de ampliar distancias y lo pagó carísimo. Entre el minuto 73 y el 83, se produjo un derrumbe defensivo letal. En ese breve y amargo intervalo, el cuadro txuri urdin dio la vuelta al marcador, impidiendo que los granotas durmieran en zona de Europa League. Theo, Juanmi y Oyarzabal pusieron el definitivo 1-3 en Orriols. Se pasó de la exhibición a la pesadilla. Esta noche los de Paco López visitan Anoeta sin pensar en los puestos que dan acceso a competición continental. Buscan romper la negativa racha de resultados para alejarse de un descenso que se encuentra a cinco puntos. Tienen la moral intacta y confían en un desenlace muy diferente al de hace cuatro meses.

Paco López tiene muy presente la debacle del choque con la Real Sociedad de la primera vuelta. A lo largo de la semana, el técnico del Levante ha repasado la dolorosa derrota. En sólo diez minutos, todo el trabajo se fue al traste. «Cada partido es una historia, pero eso nos viene a decir la calidad que tiene este equipo, que en cualquier momento la puede sacar», explicó ayer el de Silla, quien avisó de las armas de la Real Sociedad: «Este equipo está hecho mínimo para jugar Europa League. Maneja muchos registros. Januzaj, Oyarzabal, Sandro... Arriba tienen jugadores muy determinantes y ya lo vimos aquí en el partido de ida. Con todos esas virtudes, nosotros, si ganásemos, estaríamos a dos puntos de ellos. Eso te viene a decir lo difícil y equilibrada que está la liga pese a la enorme diferencia de presupuestos de unos y otros».

El Levante intentará reencontrarse hoy con la victoria. Enlaza tres derrotas que, además, han estado marcadas por la polémica arbitral. En los duelos con el Madrid y el Leganés, el colegiado cometió errores flagrantes, mientras que el VAR acaparó el protagonismo en el partido frente al Villarreal al anular un gol de Rochina por un fuera de juego milimétrico. Una decisión controvertida, sobre todo después de las palabras de Velasco Carballo.

«Toño está trabajando aparte diferentes aspectos y no sólo lo físico», dice el técnico

El pasado miércoles, el presidente del Comité Técnico de Árbitros admitió que las líneas del fuera de juego marcadas por el VAR no son infalibles «dada la perspectiva de la cámara o la posición de los jugadores». Paco López mostró ayer su indignación. «Tengo un conflicto interno. Tengo dos partes. Un lado menos bueno a veces me lleva a pensar que las situaciones no suceden por azar nada más y te dan ganas de poner el grito en el cielo. Mi otro yo sigue pensando que hay que demostrar los valores que tiene el deporte y ser ejemplares desde aquí. Intento mantener el equilibrio y creo que el fútbol en general nos va a devolver todo lo que nos ha quitado estas últimas semanas», añadió el técnico granota, quien descartó que su equipo haya perdido pólvora: «No han contabilizado, pero el gol de Coke fue gol. Y el gol del otro día fue gol. Es la verdad».

Ayer, Paco López sacó «una chuleta» para repasar los diferentes equipos que han padecido rachas negativas similares o mayores que el Levante: «Esto no es una excusa, pero los datos están ahí. Los equipos que mejor gestionen a nivel emocional todo esto van a tener más fácil conseguir los objetivos. Entonces ese análisis siempre lo vamos a hacer desde el juego. Y desde el juego, la sensación es muy buena y nos tiene que dar optimismo».

El técnico azulgrana recupera a Vezo y Postigo, quienes ya han superado sus problemas físicos. Ha convocado a 20 futbolistas, ya que sólo ha dejado fuera a Pedro López, al lesionado Doukouré y a Toño García. Paco López ha pedido paciencia con el lateral: «Es una situación anormal y novedosa para todos, principalmente para él. Por tanto, no hay un plazo concreto. Está trabajando aparte los diferentes aspectos que tiene que trabajar y no sólo lo físico. Convive con el grupo, pero está trabajando al margen para ir adaptándose poco a poco».