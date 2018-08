«Mi padre huyó de la guerra, no pudo llegar a profesional y peleó por que yo lo fuera» Prcic, durante uno de los entrenamientos de esta pretemporada. / levante ud «Aquí hay un estilo de juego en el que creo que me sentiré cómodo y en el club puedo encontrar estabilidad y continuidad», afirma Sanjin Prcic Futbolista del Levante MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Lunes, 20 agosto 2018, 00:28

Safet Prcic quiso ser futbolista profesional, pero en lugar de correr sobre los terrenos de juego le tocó hacerlo para huir de su casa. Exiliado de la Guerra de los Balcanes, inició una nueva vida en Francia. Allí nació Sanjin en noviembre de 1993. Desde que lo tuvo por primera vez en sus brazos, Safet decidió que ayudaría a ese niño hacia esa meta que él no había logrado alcanzar. «En mi familia se vive el fútbol. Él siempre me ha dicho que si querías algo debías perseguirlo, que nadie te lo iba a dar», afirma el joven, hoy convertido en jugador profesional. Después de militar en el Sochaux, Rennes, Torino y Perugia, desembarca en la Liga tras firmar con el Levante por tres años y otro opcional. Para orgullo de Safet, Sanjin Prcic es internacional absoluto por la selección de Bosnia.

-¿Cómo han sido estos primeros días en Valencia después de haber ido directo a la estadía?

-Muy felices. Me siento muy contento de estar en el Levante. Me he encontrado muy bien con el equipo, con los técnicos y con la gente del club. Trabajamos fuerte para conseguir los objetivos de esta temporada. Pienso que lo estamos haciendo muy bien en los entrenamientos, pero todo eso debemos demostrarlo en el campeonato.

«Conseguí los vídeos de la temporada pasada. Un medio ha de saberlo todo de sus compañeros» «Ayuda a entender que hay que sacrificarse por los compañeros, que sólo así se consigue el objetivo» «Que haya otros balcánicos fue un apoyo al llegar, pero somos un equipo y hay que hablar en español»

-¿Se siente ya preparado para jugar de inicio o ha de adaptarse todavía al nuevo equipo?

-Mi último partido antes de llegar al Levante lo jugué el 19 de mayo en Francia. He hecho un mes y medio de trabajo yo solo con un preparador físico. Desde que estoy aquí, participé 30 y 45 minutos en dos amistosos, más los del viernes en Liga. Yo estoy a disposición del míster, ahora ya depende de él. Yo deseo que me utilice pronto.

-¿Desde cuándo sabe que iba a venir? ¿Le ha dado tiempo a investigar sobre el Levante?

-El Levante me seguía desde hace algún tiempo. Cuando supe que me querían me sentí feliz porque se trata de un buen club para que yo pueda progresar como futbolista. El proyecto deportivo es muy importante y a mí me ha gustado. He hablado con la gente del club, me lo han explicado todo y definitivamente creo que aquí puedo crecer.

-¿Qué fue lo que más le gustó?

-Que tienen un estilo de juego en el que yo creo que me puedo sentir cómodo. Pienso que en el proyecto del Levante puedo encontrar estabilidad y continuidad.

-Ha jugado en Francia e Italia, ¿qué espera de la Liga española?

-Este es un campeonato importantísimo a nivel mundial y estoy muy contento de haber llegado. Se juega a un alto nivel. Yo quiero ayudar a mis compañeros a conseguir el objetivo y, personalmente, dar un salto de calidad como futbolista.

-¿Qué le ha pedido Paco López?

-El míster es una persona muy importante dentro del club. Motiva a los jugadores, te ayuda a crecer. Te hace entender que tienes que trabajar, sudar y hacer un sacrificio por el club y por los compañeros. Que sólo así se logra el objetivo.

-¿En el Levante le hemos visto ya en su posición habitual o se ha adaptado porque el equipo no estaba del todo confeccionado?

-Sí, sí he jugado en mi posición en el centro del campo. Cuando supe de esta oportunidad, conseguí los vídeos de la mayoría de los partidos del Levante de la temporada pasada. Pienso que un centrocampista debe saberlo todo sobre sus compañeros, si quieren jugar en profundidad o conduciendo el balón. He estado observando cómo actúa el colectivo y cada uno.

-¿Con quién cree que se va a entender especialmente bien?

-Yo pienso en la escuadra. El que juegue debe dar su máximo y yo lo haré por el equipo. Es un grupo en el que hay mucha calidad y si vamos todos juntos, podemos hacerlo todo mucho mejor.

-¿Cómo fueron sus inicios?

-Yo nací y crecí en Francia. En la liga de Bosnia no hay grandes jugadores, yo he probado un estilo en Francia y otro en Italia. Llego a España porque pienso que este fútbol me viene muy bien por mi manera de jugar. Aunque no me gusta hablar demasiado de mí, me siento cómodo empezando desde atrás, repartir juego, llegar a la portería contraria y colaborar en la creación de ocasiones.

-¿Por qué le gusta el fútbol?

-Mi papá fue futbolista. Mis padres tuvieron que huir de Bosnia por la Guerra de los Balcanes. El no llegó a profesional como quería y cuando nací en Francia decidió que haría todo lo posible para que su hijo cumpliese ese sueño. Peleó por que se diesen las condiciones e hizo grandes sacrificios para que yo lograse ese objetivo. El fútbol se vive mucho en nuestra familia.

-¿Cuál ha sido su mejor consejo?

-Me ha hecho trabajar mucho. Me ha ayudado a entender que si quieres algo en la vida has de ir a por ello, que no va a venir solo.

-¿Qué sabe de la guerra?

-Yo nací en Francia, pero mi padre dice que fue durísimo, un gran mal para todo el país. Con sacrificio pudo empezar una nueva vida.

-Usted, Vukcevic, Bardhi... son varios balcánicos. ¿Eso ayuda?

-Sí, al llegar fue una ayuda por la lengua, pero somos un equipo y debemos hablar todos en español.