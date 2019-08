Paco López : «Cualquier victoria en Primera la tenemos que disfrutar» Paco López dirige el encuentro desde el banquillo. / efe «Tratamos de construir un verdadero equipo, con la competencia sana que se está demostrando y no nos vamos a salir de este discurso», afirma el entrenador del Levante MANUEL MORERA Domingo, 1 septiembre 2019, 00:38

valencia. El entrenador del Levante, Paco López, llegó a rueda de prensa más satisfecho que en otras ocasiones tras la victoria del conjunto granota. «El rendimiento siempre es la suma de pequeños detalles y ha habido muchos de los que estoy contento. Cuando ganas con este equilibrio estás feliz, aunque también hemos hecho cosas mal y lo sabemos. Cualquier victoria en Primera División la tenemos que disfrutar», afirmó el valenciano.

Paco López dio la enhorabuena a los de Zorrilla por su encuentro: «Sabíamos de las virtudes del Valladolid, juegan muy bien. Podía ser un partido largo y al final ha sido así, aunque hemos tenido opciones para adelantarnos mucho antes». Pese a que la afición se divirtió con el juego del Levante, el técnico hizo autocrítica: «Tratamos de mejorar. Hay momentos malos, el otro día no estuvimos bien en la primera parte. Estamos en el inicio de Liga tanto para lo bueno como para lo malo. Intentamos aprender de los errores. Hoy no queríamos que en los primeros minutos nos hicieran daño en cualquier contra o transición. Hemos estado atentos a las vigilancias, a la presión tras perdida y hemos estado bien en esos aspectos. La implicación y el compromiso hacen que me vaya muy satisfecho».

Pese al buen inicio liguero, el entrenador no se fijó ningún objetivo: «Las únicas cuentas que hacemos son mejorar cada día. No vamos a ir mas allá porque no nos conduce a nada. Tratamos construir un verdadero equipo, con la competencia sana que se está demostrando y no nos vamos a salir de ese discurso». Paco López quitó hierro al conflicto que se desencadenó para elegir el lanzador del penalti: «En el campo tenemos especialistas y luego son ellos los que deciden. Cualquiera lo hubiera metido». El técnico también habló del estado físico de Roger: «Ha notado unas molestias en el isquio antes del descanso y luego no ha podido continuar».