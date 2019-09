Paco López: «Los triunfos del pasado no te dan las victorias del presente» Paco López, en un entrenamiento. / lUD/Adolfo benetó «Ganar al Madrid en su casa sería un buen regalo, pero queremos evitar meternos más presión de la que ya tenemos», asegura el entrenador del Levante UD JAVIER GASCÓ VALENCIA. Jueves, 12 septiembre 2019, 23:50

Con la vista puesta para la cita de mañana en el Bernabéu, Paco López habló tras un entrenamiento pasado por agua. El técnico de Silla optó por la prudencia a pesar de la victoria del pasado curso en el estadio blanco: «Las victorias pasadas no te dan las victorias presentes. De una temporada a otra los partidos son muy diferentes».

El técnico de Silla es consciente de que el triunfo de la pasada campaña es el espejo en el que mirarse. Sin embargo, sabe que el Madrid en su campo es uno de los huesos más duros de roer del fútbol español. «Es un partido que se puede hacer largo y podemos pasar momentos de dificultad, pero el equipo está preparado», confesó el míster que felicitó al club por su 110 aniversario al inicio de la conferencia de prensa.

En una semana de celebración para la parroquia granota, una victoria en la capital sería la mejor guinda, aunque pensar en volver a Valencia con los tres puntos bajo el brazo podría resultar una precipitación: «La victoria sería un buen regalo, pero no vamos a meternos más presión de la que tenemos. Sería culminar una semana fantástica».

Para ello, Paco López podrá contar con todos sus jugadores, a excepción del lesionado Rober Pier. Sin embargo, el parón de selecciones ha dejado huella en un equipo en el que Bardhi y Vukcevic tuvieron minutos con sus respectivas selecciones. Mientras que el macedonio marcó en el enfrentamiento ante Letonia, el centrocampista serbio se retiró con un fuerte golpe en la cara, pero estará disponible para el enfrentamiento del Bernabéu. «Nikola el otro día se retiró del partido por un golpe en la boca, pero no tiene nada. Hay que valorar cómo está mañana a nivel de recuperación», explicó un míster que no cerró las puertas a Radoja, aunque todavía no está para 90 minutos: «Cada día que pasa es un punto más en su forma física. Es una alternativa, pero va a ser un partido muy exigente a nivel físico».

Paco López tiene claro que el del sábado no va a ser un duelo fácil debido al potencial del Madrid. No obstante, el valenciano guarda un ápice de confianza: «La ilusión de poder ganar siempre la tenemos, pero puntuar y ganar en el Bernabéu, con un equipo de nuestro perfil, se produce muy pocas veces. Ellos también tienen puntos débiles como todos los equipos. Trataremos de aprovecharlos con nuestros puntos fuertes».