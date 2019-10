Paco López: «Para mí son más que tres puntos» Paco López y Pellegrino se saludan en Butarque. / EFE/ JuanJo Martín «Logramos sumar por primera vez fuera de casa, superamos esa barrera y nos da un respiro antes del parón» A. M. C. Domingo, 6 octubre 2019, 00:44

valencia. Sólo han transcurrido ocho jornadas, pero Paco López se sintió aliviado tras el triunfo de ayer. Se quitó un peso de encima. «Es tan largo esto... Para mí son más que tres puntos por muchísimas circunstancias. Logramos los primeros puntos fuera de casa, hemos superado esa barrera y nos da un pequeño respiro antes del parón», admitió el técnico del Levante, quien también lamentó la excesiva presión que se genera en ocasiones: «Esto es una cadena. Estamos en un mundo del fútbol de urgencias. Es lo que tenemos para lo positivo y lo negativo».

El Levante supo gestionar la ventaja en el marcador. «Hemos ganado, pero debemos hacer un análisis. Me han gustado muchas cosas y ha habido otras que nos han faltado. Pero una vez más quiero destacar la generosidad y el esfuerzo porque hacía mucho calor. Y me quedo con la entrada del equipo en el segundo tiempo porque hemos ido a por el segundo gol», comentó Paco López. Se mostró satisfecho, sobre todo con la actuación de Aitor.

«Los resultados son todos justos, otra cosa son los merecimientos. El Leganés ha hecho un gran partido con sus armas. Es un equipo que no te deja respirar ni relajarte. Aitor demuestra la fortaleza mental que tiene. Es capaz de superar la adversidad que ha tenido en el gol y venirse arriba. Y eso es muy importante en el fútbol y para un portero más», indicó Paco López, quien evitó entró en la polémica arbitral.

«Con la ayuda del VAR, seguimos con polémica. Cada árbitro, como los jugadores y los entrenadores, tiene un perfil. Hay matices», apuntó el técnico del Silla. Fue amonestado en el minuto 86. «Es la primera tarjeta que me sacan y me sabe muy mal. Ha sido una reacción que he tenido y ha sido desmesurada la reacción que ha tenido el arbitro conmigo. Sólo he dicho al cuarto árbitro que eran manos», concluyó.