Paco López: «Con Tito he ido cogido de la mano. Con eso digo todo»

Con la continuidad de Paco López garantizada tras la permanencia, el Levante debe resolver al futuro de Tito Blanco, cuyo contrato expira el 30 de junio. El club se reunirá la próxima semana para decidir si finalmente renueva al actual director deportivo o prescinde de sus servicios. El técnico le hace un guiño.

«Con Tito he ido cogido de la mano. Estoy súper a gusto trabajando con él. Creo que con esto lo estoy diciendo todo. Pero no es una decisión mía, es una decisión del consejo con su presidente a la cabeza. No es lo que a mí me gustaría. Estoy muy contento y tenemos una relación buenísima Tito y yo. Es una evidencia», afirmó ayer Paco López, quien también analizó la salida del secretario técnico, Luis Helguera: «Es una decisión personal. Con él también he estado muy a gusto, hemos tenido muy buena relación. No he tenido ningún problema con él. Al contrario».

Toca hacer balance. «Hemos cumplido el objetivo. Nos habría gustado llegar a los 42 puntos mucho antes. La temporada ha sido complicada en cuanto a los obstáculos que hemos tenido, pero vamos a hacer autocrítica porque es la forma de mejorar. Sabemos que tenemos que mejorar todos muchas cosas, empezando por mí. Ha habido muchas dificultades que no han dependido de nosotros, pero otras que sí han dependido de nosotros. Trataremos de equivocarnos menos. Aun así, el equipo ha merecido mucho más», admitió Paco López.