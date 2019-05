Paco López: «Con Tito he ido cogido de la mano. Con eso digo todo»

El Levante despide la temporada sin presión. De esta forma, Paco López dará minutos a los menos habituales en el partido de mañana contra el Atlético de Madrid. El técnico granota, con varias bajas, ha incluido a los canteranos Manzanares, Joan, Shaq y Pepelu en la convocatoria, formada por 20 jugadores. Deberá realizar dos descartes y Rochina está entre interrogantes, ya que arrastra unas molestias. El entrenador valenciano busca cerrar la temporada con un triunfo en el Ciutat de València.

«Tenemos muchas ganas de ganar y conseguir la tercera mejor puntuación del Levante en su historia en Primera», ha avisado Paco López, quien ya se ha marcado un desafío de cara a la próxima temporada: «Hemos cumplido el objetivo marcado a principios de temporada. Me ha día gustado llegar a los 42 puntos antes. La temporada ha sido complicada y hemos tenido obstáculos. Vamos a hacer autocrítica porque es la mejor forma de mejorar. Tenemos que mejorar cosas empezando por mí. Ha habido muchas dificultades que no han dependido de nosotros pero otras que sí. Trataremos de equivocarnos menos. Aun así, el equipo ha merecido más».

Paco López ha renovado automáticamente por la permanencia, pero el futuro de Tito Blanco está en el aire. El contrato del director deportivo acaba el 30 de junio y el club todavía debe decidir si le renueva o prescinde de él. Paco López le echa un capote. «Con Tito he ido cogido de la mano y estoy súper a gusto trabajando con él. Con esto estoy diciendo todo, pero es una decisión del consejo con el presidente a la cabeza. Estoy muy contento y tengo una relación buenísima. Es una evidencia», ha destacado el de Silla, quien también se ha pronunciado sobre Luis Helguera. El secretario técnico anunció el miércoles su marcha de Orriols: «Es una decisión persona de él. Con él también he estado a gusto. Hemos tenido muy buena relación. No hemos tenido ningún problema».

Paco López ha sido claro a la hora de hablar sobre los tres futbolistas que han jugado cedidos durante la presente temporada: Róber Pier, Mayoral y Vezo. Apuesta por ellos para la próxima temporada. «Si fuera por mí, a los tres quisiera tener», ha avisado. Mañana disputará su último partido como levantinista Pedro López. «Es una ejemplo para todos. Más compromiso, implicación y profesionalidad es imposible tener. No ha habido ningún entrenamiento que haya bajado la guardia o haya puesto mala cara. En el momento más crítico del equipo, nos ha dado. Muchos deberían aprender de él», ha concluido el técnico.