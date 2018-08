Fútbol | Levante UD Paco López, sobre Mayoral: «Me centro en lo que tengo y lo que depende de mí» El entrenador del Levante UD, Paco López. / Jesús Signes «Espero que al final se llegue a un acuerdo. Es un horario difícil con el calor de aquí», avisa el entrenador del Levante sobre el derbi ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE Sábado, 25 agosto 2018, 12:47

El Levante trabaja para poner la guinda al equipo y apurará el mercado estival con la esperanza de conseguir la cesión de Borja Mayoral. El entrenador granota, Paco López, se muestra cauto. El de Silla se siente satisfecho con la plantilla confeccionada y pone los cinco sentidos en el partido del lunes contra el Celta.

«Para mí, la plantilla está prácticamente cerrada. Hasta que no se cierra el mercado, todo el mundo está abierto cuando hay alguna posibilidad. Tenemos una plantilla muy compensada, con dos jugadores por puesto y con ello vamos a trabajar», ha comentado Paco López esta mañana en la ciudad deportiva de Buñol. El preparador del Levante ha evitado analizar la opción de Borja Mayoral: «Ahora mismo no hay ningún tipo de valoración. Me centro en lo que tengo y lo que depende de mí. Todo lo demás ya no depende de mi. Ahora mismo la idea es que vamos a tener esta plantilla y nos quedan meses de trabajo muy duro».

El técnico azulgrana descarta reforzar el eje de la zaga. «Hace tiempo que lo dejé claro. Tenemos cuatro buenos centrales y estamos convencidos de verdad de que son nuestros centrales», ha asegurado el valenciano en referencia a Chema, Postigo, Róber y Cabaco. No cuenta con Saveljich.

El Levante abre su temporada en Orriols el lunes. El Celta llega al Ciutat de València y Paco López confía en alargar las buenas sensaciones: «La idea era darle continuidad a lo que habíamos hecho. La idea es intentar seguir con la racha en casa y sentir a la afición como la sentimos la temporada pasada».

A la vuelta de la esquina está el derbi contra el Valencia, fijado para el domingo 2 de septiembre a las 12 horas. Hay polémica. «Espero que al final se llegue a un acuerdo. Es un horario difícil con el calor aquí en Valencia y ojalá se tenga en cuenta también a los aficionados», ha admitido el entrenador azulgrana.