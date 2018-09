Paco López reparte las funciones de Lerma Los nuevos. Ocho de los fichajes posaron en el Ciutat. Simon, Mayoral, Coke, Aitor, Cabaco, Vukcevic, Dwamena y Prcic saltaron al campo. Rochina y Róber no salieron. / adolfó benetó/levante ud El técnico apuesta por la solidaridad para suplir al colombiano ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Sábado, 22 septiembre 2018, 00:29

Sólo dos días después de oficializarse la histórica venta de Jefferson Lerma, el Levante anunció la llegada de Nikola Vukcevic. El 9 de agosto, el montenegrino aterrizó en Orriols con la vitola de sustituto del colombiano. Una dura misión. El mediocentro, de 26 años, todavía no ha demostrado si está capacitado para hacer olvidar a uno de los puntales de la temporada pasada. Y es que su debut se está haciendo de rogar. El futbolista ha mejorado su forma física y ya se encuentra en condiciones de disfrutar de sus primeros minutos como granota. Sin embargo, a la espera de descubrir su evolución, Paco López recurre al bloque. El entrenador azulgrana apuesta por el compromiso del grupo para cubrir las tareas de destrucción que desempañaba el ahora futbolista del Bournemouth.

Lerma aportaba músculo en la medular. En la actual plantilla del Levante, Doukouré y Vukcevic se presentan como los jugadores que, a priori, mejor encajan en el perfil de mediocentro de contención. El costamarfileño ha perdido la titularidad, mientras que el montenegrino continúa en fase de adaptación.

Paco López analizó ayer el vacío dejado por el centrocampista colombiano: «No podemos comparar porque dos Lermas no hay. A partir de ahí, tenemos que encontrar ese equilibrio en el equipo. Va a ir en función de cada partido y el rendimiento de los jugadores. El año pasado, cuando yo entro, sólo tenía a Campaña y Lerma porque Lukic se lesionó. Ahora tenemos más alternativas. ¿Lerma? Dos jugadores iguales no existen. Entre todos, trataremos de hacer con otros jugadores esa función que la temporada pasada hacía Lerma o siendo un equipo todavía más solidario de lo que ya es en esa faceta».

Precisamente, el pasado domingo en Cornellà, el doble pivote estuvo formado por Campaña y Bardhi. El macedonio, pese a su vocación ofensiva, se alza como el futbolista que más entradas ha realizado en lo que va de Liga. Acumula 18, las mismas que Nacho, del Valladolid.

Ante el Espanyol, Paco López se mostró especialmente valiente en la medular. «Ser entrenador no es nada fácil. Después de los partidos, analizamos lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho menos bien. Hacemos un análisis concienzudo de cómo están los jugadores y contra qué rivales jugamos. Pero equivocarme me voy a equivocar una y mil veces. Ojalá me equivoque las menos posibles, pero entra dentro de este deporte y esta profesión», avisó el de Silla.

El Levante desembolsó casi nueve millones por Vukcevic, quien ante el Espanyol se estrenó en una convocatoria. Tanto ayer como el jueves, Paco López ensayó con el montenegrino junto a Campaña en el doble pivote. Aunque realizó una pretemporada atípica en el Sporting de Braga, ya ha mejorado su forma física.

«A medida que van pasando los días, está mejor y entrena más con el equipo. Lo importante es poder elegir. Para nosotros son todos iguales independientemente de dónde vengan o cuánto hayan costado. Vamos a continuar eligiendo lo que consideramos que se adapta mejor a cada partido por sus características», explicó el técnico sobre Vukcevic.

Mañana, ante el Sevilla, el Levante tratará de romper la racha de tres jornadas sin ganar: «Llevo las críticas con la misma naturalidad que llevaba los halagos. Forma parte del fútbol. Lo más importante es que nuestro estado emocional está muy bien».