Paco López: «La renovación es el problema menos importante ahora mismo, está encaminada desde hace tiempo» Paco López, en un entrenamiento con el Levante UD. / LUD/Adolfo Benetó El técnico levantinista ha apelado a la afición para conseguir el máximo número de victorias en el Ciutat en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Eibar JAVIER GASCÓ Viernes, 20 septiembre 2019, 13:22

Tras la derrota en el Bernabéu, el Levante vuelve al que tiene que ser su fortín esta temporada. El técnico de Silla, que le ha quitado peso al tema de su renovación ya que «está encaminada desde hace tiempo», confía en su afición para convertir el Ciutat de València en un estadio complicado para los rivales: «Lo que queremos es que cada partido que se juegue en el Ciutat sea más de tres puntos».

El míster, que todavía no ha dado la lista de convocados para el encuentro del sábado, cree que el equipo todavía puede seguir mejorando. «Todavía estamos buscando la idea. Sería malo si el equipo no tuviese un margen de mejora, pero queremos seguir creciendo, ser mejores y ser ambiciosos», ha asegurado el entrenador azulgrana.

El sábado, el Levante se enfrentará a un Eibar en horas bajas. No obstante, Paco López se ha mostrado convencido de que el conjunto armero será un rival complicado de batir: «El Eibar sigue manteniendo el bloque, durante las últimas temporadas siempre ha sido un rival muy duro y el hecho de la clasificación no me dice nada».

El técnico granota ha aclarado los motivos de la ausencia de Toño en las últimas convocatorias. Sin embargo, el preparador del Levante ha asegurado que la «sana competitividad» del vestuario ha sido el motivo por el que el lateral se ha quedado fuera de la lista en los dos últimos encuentros.

Además, ha aprovechado para indicar que Radoja ya podría entrar en sus planes en el duelo de mañana: «Radoja ya es uno más. Tenemos tres partidos en una semana y es momento para demostrar el fondo de armario».