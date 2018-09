Paco López: «El del primer tiempo ha sido un equipo desconocido para mí» Paco López, serio en el estadio José Zorrilla. / EFE/NACHO GALLEGO «Tras la expulsión, curiosamente, es cuando mejor hemos estado. Pero la actitud tendría que haber sido otra desde el inicio», avisa A. M. C. Viernes, 28 septiembre 2018, 01:00

valencia. Paco López vivió ayer la noche más dura desde que tomó las riendas del banquillo del Levante. «No hemos sido nosotros con balón ni sin balón. Nos han faltado muchas cosas en la primera parte. El Valladolid ha jugado muy bien y nos ha superado tácticamente, en duelos... Después de ponernos por delante, nos han dado la vuelta muy rápido. Y tras la expulsión ha sido curiosamente cuando mejor ha estado el equipo. No sé si se han libertado, pero hemos tenido más opciones con un jugador menos», explicó el entrenador azulgrana.

Paco López tenía un plan muy diferente. «Queríamos tener más balón. No me imaginaba que íbamos a perder tan rápido el balón. Este partido nos tiene que servir para saber que la línea no es esta, sobre todo la de la primera mitad», añadió el de Silla. Fue su peor encuentro como técnico del Levante: «Con diferencia. No hay ninguna duda. Y se lo he hecho saber en el descanso a los jugadores. El segundo tiempo ha sido otra cosa. No hemos estado al nivel, pero el equipo ha sido muy distinto. El del primer tiempo ha sido un equipo desconocido para mí».

El preparado azulgrana percibió numerosas carencias. «Cuando sale un primer tiempo tan malo, es una cuestión colectiva. No hemos sido capaces de apretar bien arriba, ni de defender bien en repliegue, ni de tener buenos ataques combinativos, ni de hacer buenas transiciones... No hemos sido nosotros. Nos ha faltado muchísimas cosas. En el segundo tiempo, con un jugador menos, hay que valorar el esfuerzo, pero la actitud tendría que haber sido otra desde el inicio», comentó.

Paco López lamentó la expulsión de Vukcevic: «Los jugadores se equivocan y podría haberlo evitado teniendo en cuenta que ya tenía una tarjeta amarilla». Pero evitó individualizar: «Vamos a intentar encontrar ese equilibrio, a los jugadores que nos dan lo que queremos. Y hay que hacerlo ya. Sería injusto cargar las tintas con los jugadores de mediocampo». Confía en que esta derrota suponga un punto de inflexión: «Espero que sea un antes y un después y el equipo sea el que queremos que sea y el que ha sido al menos desde que estoy yo aquí».