Paco López: «No nos podemos permitir el lujo de hacer una primera parte así» Paco López da instrucciones ayer en Anoeta. / EFE/Juan Herrero El de Silla aprovecha el descanso para reprender a sus futbolistas por la falta de intensidad: «Es irreproducible lo que he dicho» ALBERTO MARTÍNEZ Sábado, 16 marzo 2019, 01:36

valencia. Paco López fue vehemente en el descanso. El técnico del Levante aprovechó el paso por vestuario para reprender a sus futbolistas por la falta de carácter que estaban mostrando y que había desembocado en el gol de la Real Sociedad. El equipo estaba prácticamente desaparecido sobre el césped. «Es irreproducible lo que he dicho», admitió el entrenador azulgrana.

El de Silla lamentó el talante con la que sus hombres saltaron al campo. «No creo que haya sólo una causa para la primera parte que hemos hecho. Hay muchas y muchas de las que tenemos que aprender. No nos podemos permitir el lujo a la altura que estamos de hacer la primera parte que hemos hecho. Hay que aprender e insistir. La Primera División es muy complicada. Si no mantienes la intensidad y agresividad sin balón, luego puede pasar que con el balón no estés acertado. La Real ha hecho una presión alta. La segunda parte ha sido distinta y el equipo ha sido más reconocible, con la intención de empatar y dar la vuelta. La actitud ha sido de querer ganar el partido», añadió Paco López.

Finalmente, el preparador granota valoró el empate. «Siempre quieres ganar, pero teniendo en cuenta las circunstancias estamos un punto más cerca del objetivo. No creo que haya sido inmerecido el punto», destacó Paco López, quien afronta con optimismo el parón ligero: «Vamos a aprovecharlo bien para seguir mejorando. No nos tiene por qué poder la ansiedad porque el equipo ha demostrado que tiene argumentos para ganar a cualquier rival, pero demostrando desde el minuto uno las señas de identidad que tiene».