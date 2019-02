Paco López: «Están las personas que van a ganar y las que van a no perder. Yo soy de las primeras» Paco López, en el partido de Vigo. / EFE El técnico del Levante pierde Coke para el encuentro ante el Real Madrid por una microrrotura fibrilar ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE Sábado, 23 febrero 2019, 14:11

Paco López ya sabe lo que es ganar al Real Madrid y el Barcelona. Al técnico del Levante no le tiemblan las piernas antes los transatlánticos. Mañana, el conjunto granota recibe en el Ciutat de València al conjunto de Solari. Y lo hace con una mentalidad muy clara. «En el deporte hay dos tipos de personas: las que van a ganar y las que van a no perder. Yo soy de las primeras. Vamos a tratar de competir de tú a tú, pero como siempre respetando al rival y teniendo en cuenta el poderío del Madrid, que, pese al lunar de la semana pasada, viene en su mejor momento. Jugar contra el Madrid es una ilusión y una motivación», ha avisado el entrenador granota.

Para en atractivo duelo de mañana, Paco López no podrá contar con los lesionados Coke y Postigo. Ademas, Mayoral no se puede enfrentar al Madrid por una cláusula incluida en el contrato de cesión, mientras que Toño García continúa en prisión preventiva. «Coke tiene una microrrotura en el adductor y hemos decidido no forzarlo», ha comentado el técnico del Levante, quien sí dispondrá de Rochina. El centrocampista ha superado las molestias musculares que le impidieron acabar el partido ante el Celta.

El club se mantiene atento a la situación de Toño, quien la semana pasada presentó un recurso solicitando la libertad provisional. «Hablé con su padre y lo que me llega es que está bien entre comillas. La familia está sufriendo», ha admitido Paco López.

Mientras tanto, el Levante disputará su primer partido como local desde que estalló el caso Jason. El extremo gallego tiene un acuerdo prácticamente cerrado con el Valencia para la próxima temporada. La semana pasada, contra el Celta, perdió la titularidad y se quedó en el banquillo. «Es jugador nuestro hasta el 30 de junio y tiene que defender estos colores. Luego es respetable lo que cada uno quiera hacer, pero si queremos ayudar al equipo hay que ayudar a nuestros jugadores. Mientras no demuestre falta de compromiso, y hasta ahora no lo ha hecho, va a seguir siendo uno más para luchar por el objetivo. Tenemos que utilizar todos los recursos que tiene el club», ha asegurado Paco López.