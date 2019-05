Paco López: «Es un paso importantísimo, pero no nos doy por salvados» Paco López. / manuel molines «El equipo está haciendo méritos para no sufrir tanto. Nos queda un último arreón y hay que acabarlo», avisa el de Silla ALBERTO MARTÍNEZ Domingo, 5 mayo 2019, 00:19

valencia. Paco López evita lanzar las campanas al vuelo. Los números impiden dar por sellada la permanencia. «Ni mucho menos nos doy por salvados. Hemos dado un paso importantísimo, pero vamos a pelear hasta que las matemáticas digan que estamos salvados . En Girona habrá que hacer buena esta victoria», comentó el técnico del Levante, orgulloso de su hombres.

«En el primer tiempo pretendíamos que el Rayo tuviera la pelota en zonas donde menos daño nos podía hacer. Pretendíamos estar juntitos y cerrar esos pasillos interiores. Sabíamos que íbamos a tener momentos de recuperación y, cuando diésemos dos pases consecutivos, podíamos tener ocasiones a las espaldas. Ha habido ocasiones muy claras, pero el Rayo es un equipo que no se da por vencido y en la segunda parte nos han podido empatar. En ese tramo hemos sufrido lo que no hemos sufrido en la primera parte. Nos ha faltado recuperar más pelotas para tener esos espacios. Ellos han tenido el empate, que podría haber cambiado el partido, y nosotros hemos tenido ocasiones clarísimas. El equipo ha estado muy bien con y sin balón y ha sabido pasar los momentos de sufrimiento», añadió.

Un triunfo clave: «Estábamos bajo la presión que teníamos los dos equipos. Era una de las últimas oportunidades para el Rayo. Y nosotros, de no ganar, habría supuesto un palo enorme. Pero la salvación no está matemática y a partir del martes nos centraremos en el partido contra el Girona. Siento felicidad por ver a tanta gente contenta. Afición y jugadores, porque dentro de sufre mucho. Tenemos tanta confianza en el equipo porque ha hecho las cosas muy bien y está haciendo méritos para no sufrir tanto. Nos queda un último arreón y hay que acabarlo».

La temporada se complicó más de la cuenta. «Por la cantidad de adversidades que ha pasado el equipo este año, siempre he tenido fe ciega en estos jugadores y la voy a seguir teniendo de aquí al final», destacó el técnico granota, quien destacó el sacrificio de Morales tras su lesión: «Ha hecho un gran esfuerzo. Ha estado sin entrenar toda la semana y eso demuestra los valores que tiene hacia este escudo. Han hecho todos un partido sensacional».