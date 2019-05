«Morales está mejor, vamos a esperar hasta última hora» Paco López, entrenador del Levante UD. / EFE Paco López no disipa la duda de si podrá contar con el Comandante para el vital partido ante el Rayo MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Viernes, 3 mayo 2019, 13:05

Paco López esconde sus bazas. No muestra si contará con su principal figura para ganar la partida decisiva. El técnico ha lanzado este viernes la estrategia esperada: la de no disipar la duda de si podrá contar o no con Morales para el trascendental partido de este sábado (13 horas) contra el Rayo en el Ciutat.

«Está mejor, pero todo va a depender de su evolución. Con Morales vamos a esperar hasta última hora», ha señalado Paco López, que convoca a todos los disponibles -la plantilla completa excepto Doukouré, lesionado de larga duración- para el choque. El Comandante sufrió un doble esguince de tobillo el martes en un salto y su concurso a estas alturas depende ya de la hinchazón de la zona y, sobre todo, de si puede resistir el dolor para competir al máximo nivel.

Al margen de Morales, Paco López tiene clara la fórmula para derrotar al Rayo de Jémez, para el que todo lo que no sea una victoria supone tener pie y medio en Segunda. «Debemos tocar la misma partitura que contra el Betis», ha subrayado el entrenador del Levante. El técnico granota ha expresado su «confianza ciega» en el equipo y ha realizado el enésimo guiño para mantener la complicidad con la afición: «Entre todos tenemos que contagiar esas emociones positivas».