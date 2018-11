Levante UD Paco Lopez: «Tratamos de frenar la euforia, en el vestuario no hay» Paco López, entrenador del Levante UD. / DAMIÁN TORRES El entrenador avisa del «talento del Villarreal» pese a su mala racha JOSÉ MOLINS Valencia Viernes, 2 noviembre 2018, 13:57

Cuatro victorias seguidas suponen una racha excepcional para el Levante UD, que vive un momento extraordinario y quiere seguir escalando en la clasificación el domingo en el estadio de La Cerámica contra el Villarreal. El entorno vive con euforia el actual panorama granota, pero el entrenador, Paco López, aísla al vestuario. «Tratamos de frenar la teórica euforia, dentro del vestuario no hay, tenemos claro cuál es nuestro objetivo, y el foco lo ponemos en el camino, que es largo, así que cada semana para nosotros tiene que ser una mejora constante, la euforia no va a aparecer ni está, tenemos muy claro el camino, que es el trabajo diario», ha expresado.

Respecto al rival, el técnico admite que se trata de uno de los conjuntos más poderosos, pese a que se encuentren en una racha mala: «El Villarreal es un rival que está jugando en Europa por méritos propios, tiene jugadores de muchísimo talento, está pasando un bache de resultados como hemos pasado nosotros, pero es un equipo con talento, un campo difícil, y debemos hacer un buen trabajo colectivo».

Paco López fue entrenador del filial del conjunto amarillo y ahora retorna a la que fue su casa. «A nivel personal, volver a Vila-real es especial, me he formado allí, conozco a mucha gente, es especial», ha apuntado. Cada equipo llega al encuentro en dinámicas opuestas. «No creo que influyan las estadísticas, sino lo que pase en el partido, es en lo que nos centramos y nos ocupa. La dinámica de ambos no importa, cada partido hay que afrontarlo de la misma forma, con el máximo esfuerzo e ilusión, debemos ser un equipo, son nuestras señas de identidad y lo que nos está dando estos resultados», ha afirmado el entrenador valenciano.