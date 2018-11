Levante UD Paco Lopez: «No creo que hayamos bajado el nivel de juego» El entrenador señala que Toño se ha equivocado tras su positivo por alcoholemia pero valora que haya pedido perdón JOSÉ MOLINS Valencia Miércoles, 7 noviembre 2018, 13:35

El empate en el tiempo añadido en Vila-real dejó mal sabor de boca en el Levante UD, pero Paco López ya se centra en el encuentro del próximo viernes contra la Real Sociedad para volver a encontrarse con la victoria. «Debemos seguir nuestro camino de ser un equipo con las señas de identidad claras, compacto, que la Real Sociedad este incómoda, con nuestras armas ser verticales y llegar a portería, va a ser difícil pero con nuestro trabajo tenemos posibilidades de tutear a cualquier equipo y poder conseguir la victoria», ha asegurado.

El técnico ha comentado tras el entrenamiento que no ve una bajada del nivel de juego del equipo en estos dos últimos encuentros, en los que pese a ello se han sacado cuatro puntos. «No creo que haya bajado el nivel del juego, en ataques posicionales de uno de los mejores equipos como el Villarreal apenas concedimos nada, tenemos cosas que mejorar, pero el nivel del equipo no ha bajado, cada partido es diferente, la intención es seguir siendo ambicioso, no me dejo llevar por resultados».

Respecto al espinoso asunto del positivo por alcoholemia de Toño García, el entrenador granota ha explicado su punto de vista, pero ha dejado claro que eso no influirá en si será titular o no el viernes. «Se ha equivocado y lo ha reconocido, le sirve de aprendizaje a él y a cualquier futbolista de su edad, nos puede pasar a cualquiera, reconoce el error y que no se vuelva a producir, es un ejemplo de lo que no hay que hacer, le va a servir de aprendizaje», ha apuntado sobre el jugador, que ayer tuvo un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial.

En cuanto a lo deportivo, el técnico lamenta cómo llegó el empate del Villarreal, pero ha subrayado que el equipo no va a renunciar a su forma de jugar. «Nos vamos solo al final de la jugada y hay que analizar todo, también la anterior, todo originado en saque de banda en zona de inicio del Villarreal, vamos a apretar esa zona, podíamos habernos encerrado, pero sacan rápido y es difícil replegar. Esa jugada en sí hubiera hecho lo mismo, ir a apretar ese saque de banda. Nuestra idea la tenemos clara, siempre que consideremos que hay que ser valientes y apretar lo haremos, sin ser inconscientes, pero nuestras señas de identidad van a seguir siendo las mismas», ha dejado claro el de Silla.