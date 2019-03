Paco López: «Creo que el fútbol nos va a devolver todo lo que nos ha quitado»

Paco López ha extraído una «chuleta». Una hoja en la que había apuntado las extensas rachas negativas de diferentes equipos de la Liga, algunos de los cuales ocupan la zona alta de la tabla. De esta forma, el técnico valenciano ha querido contextualizar la actual situación del Levante UD, que encadena tres derrotas. «Dije a principio de temporada que tenía la sensación de que esta liga iba a ser muy competitiva y todos iban a pasar rachas de no ganar. La racha que llevamos nosotros la han pasado casi todos los equipos. El Espanyol, el Eibar, el Valladolid, el Girona, el Leganés... Esto no es una excusa. Por eso el análisis lo tenemos que hacer desde el juego. De la forma de gestionar el equipo, cumpliremos antes o no el objetivo«, ha explicado el de Silla tras el entrenamiento de esta mañana en Orriols.

Paco López no considera que el equipo haya perdido pólvora. «No han contabilizado, pero hemos hecho gol. El gol de Coke en Leganés fue gol. Y el gol del otro día fue gol. Es la verdad«, ha comentado refiriéndose a las polémicas decisiones arbitrales. Precisamente, Velasco Carballo cuestionó ayer la intervención del VAR en el tanto de Rochina ante el Villarreal. El presidente del Comité Técnico Árbitros admitió que las líneas de fuera de juego marcadas por la tecnología no son infalibles, por lo que sólo debe aplicarse en casos claros y manifiestos. «Tengo un conflicto interno. Tengo dos partes. Un lado menos bueno a veces me lleva a pensar que las situaciones no suceden sólo por azar y te dan ganas de poner el grito en el cielo. Mi otro yo sigue pensando que hay que demostrar los valores de este deporte y ser ejemplares desde aquí. Intento mantener el equilibrio y creo que el fútbol nos va a devolver todo lo que nos ha quitado en las últimas semanas«, ha añadido.

El Levante visita mañana a la Real Sociedad. Paco López ha convocado a 20 futbolistas, ya que sólo ha dejado fuera a Pedro López, al lesionado Doukouré y a Toño García. El entrenador azulgrana ha pedido paciencia con el lateral valenciano. «Tranquilidad. Es una situación anormal y novedosa. No hay un plazo concreto. Está trabajando aparte los diferentes aspectos que tiene que trabajar y no solo lo físico. Convive con el grupo, pero está trabajando aparte para ir adaptándose poco a poco», ha afirmado el de Silla. Para el encuentro, recupera a los centrales Vezo y Postigo.