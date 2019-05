Paco López: «El juego del Levante no ha pasado desapercibido» Paco López, ayer en el Ciutat de València. / damián torres «Me gustaría seguir aquí y seguramente llegaremos al acuerdo que creamos que es mejor para todas las partes», afirma el entrenador del Levante ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Miércoles, 15 mayo 2019, 00:42

Paco López ha recuperado la calma. El gol de Bardhi en el minuto 86 del partido contra el Girona puso fin a los quebraderos de cabeza. Con la permanencia matemática en el bolsillo, el técnico del Levante hace balance de una temporada marcada por los momentos gloriosos y las turbulencias.

-¿Qué pensó al marcar Bardhi?

-Como todavía quedaba partido, seguí pensando cosas para que no se nos fuese. Y cuando finalizó el partido tuve una sensación de alivio, de tranquilidad, de saber toda la gente que estaba sufriendo... Llevábamos unas semanas de muchísima tensión. Esta temporada hemos vivido tantas cosas que ha sido un momento muy especial. De los que no se olvidan.

«Campaña sería una baja importante como fue la de Lerma, pero estamos expuestos a eso»

-¿Después de un arranque de Liga que disparó la ilusión, la salvación tiene un sabor agridulce?

-Al contrario. Como han pasado tantas cosas, ha habido tantos inconvenientes y vaivenes en esta Liga... Pero no sólo nuestros. Rachas de malos resultados las han tenido la gran mayoría de los equipos este año. A nosotros nos ha costado algo más, pero ha sabido a algo muy bueno la victoria del otro día por tantas y tantas cosas que han pasado.

-Se refiere al paso de Toño por la cárcel, el acuerdo entre Jason y el Valencia, la venta de Boateng...

-Vino todo en un mismo período. Ese momento de la temporada fue crucial para nosotros. Se juntó lo que pasó con Toño, con Jason, decisiones del VAR que se demostró claramente que nos habían perjudicado y que eran puntos que teníamos... Fue un factor muy influyente en la dinámica del equipo, que estaba jugando muy bien.

-Contra el Madrid, el Leganés y el Villarreal, el VAR desató la indignación. ¿Escuece?

-Fueron consecutivas cuando veníamos de ganar 1-4 en Vigo. Eso te hace entrar en una dinámica negativa de resultados, aunque no de juego, que no fue fácil. Eso nos llevó inmerecidamente a estar en una situación de ultimátum en las últimas jornadas. Los de abajo empezaban a sumar y todo se ha comprimido. ¿Si ganamos el sábado, a cuántos puntos nos vamos a quedar de Europa? A nada. Pues la dinámica de esos partidos te habría llevado a estar luchando por algo que tampoco es un objetivo nuestro.

-¿Eso minó la moral de los jugadores, que acusaron los nervios?

-Ha habido nervios en algunas fases de partidos. Es inevitable. Los futbolistas son humanos y por mucho que tú quieras trabajar ese aspecto emocional, no es fácil. Pero el equipo ha vuelto a demostrar que tiene una capacidad mental buenísima, porque hemos tenido finales estando muy cerquita del descenso y mentalmente el equipo ha estado de diez.

-Vukcevic, titular en las cuatro últimas citas, ha acabado dando la talla. ¿Por qué se le ha visto tarde?

-Son muchísimos factores los que influyen. Siempre hay compañeros que están por delante y rendimientos durante la semana y tenemos que buscar lo que creemos que es mejor. Ahora lo fácil es decir que hacía falta Vukcevic. ¿Pero la gente sabe cómo llegó Vukcevic? ¿Cómo ha estado Vukcevic? ¿Qué es lo que requería el equipo? Cuando ganamos 1-4 en Vigo haciendo un partidazo nadie se acordó de Vukcevic y nosotros lo seguíamos durante la semana. Precisamente, contra el Villarreal hacemos uno de los mejores partidos y terminamos perdiendo 0-2 en los últimos y Vukcevic llevaba 20 minutos en el campo. Es muy fácil hablar a la ligera sin tener los conocimientos que podemos tener el cuerpo técnico. Con esto no estoy diciendo que hemos acertado siempre. Ni mucho menos. Hay algún partido en el que seguramente habría elegido otro jugador. Pero cuando tomas las decisiones lo haces analizando muchas cosas.

-¿Pese a la renovación de Campaña, teme que se pueda marchar?

-Lógicamente, me gustaría que Campaña se quedara y que fuera un jugador importante en el Levante, como lo ha sido hasta ahora y cada vez más. Pero siempre está el riesgo de que algún equipo pueda ofrecer mucho dinero por jugadores de su nivel, como pasó con Lerma. Somos el Levante y lo podríamos entender. Para el Levante sería una baja importante como fue la de Lerma la temporada pasada, pero estamos expuestos a eso.

-¿Le gustaría fichar este verano un futbolista más parecido a Lerma?

-Dos Lermas no hay. Pero bueno, al final los entrenadores nos tenemos que adaptar a lo que podemos, como hemos hecho este año. Hablar a veces de nombres propios o jugadores que puedan ser similares es muy difícil. Dentro de una idea de juego que nosotros tenemos como cuerpo técnico, vamos a tratar de poder elegir lo que creamos que se pueda adaptar mejor a nuestra idea.

-¿En algún momento se ha sentido cuestionado dentro del club?

-Siempre he sentido una confianza y un respaldo total de Quico Catalán -presidente- y de la dirección deportiva. No me he sentido nunca cuestionado.

-Su contrato se amplía automáticamente otra temporada por la permanencia. ¿El club le ofrecerá un contrato más largo en la reunión que se producirá próximamente?

-Eso habrá que verlo. Lógicamente, hay pendiente una reunión y se tratará ese tema.

-¿Es partidario de contratos largos?

-No estamos acostumbrados en España a eso. Sabemos la inmediatez de los resultados, de las urgencias... Sí puedo decir que estoy muy contento de estar en el Levante, que me gustaría seguir entrenando al Levante y que seguramente llegaremos al acuerdo que creamos que es mejor para todas las partes. En ese aspecto no me preocupa en absoluto la duración.

-¿Se han interesado por usted muchos clubes?

-Afortunadamente, el juego del Levante no ha pasado desapercibido para mucha gente.

-El contrato del director deportivo, Tito Blanco, acaba el 30 de junio y el Levante todavía no ha tomado la decisión final. ¿Entiende el debate?

-Puedo entender el debate. El presidente y el consejo tienen que tomar la decisión. Yo siempre lo he dicho, y lo voy a seguir diciendo, que con Tito tengo una buenísima relación, siempre la he tenido. Estoy encantado de trabajar con él, pero no es una decisión que me competa a mí.