Paco López, el hombre feliz Paco López da instrucciones a sus jugadores en la ciudad deportiva de Buñol. / levante ud El de Silla se mantiene al margen de las conversaciones con Mayoral: «Me centro en lo que tengo y en lo que depende de mí» El técnico del Levante descarta fichar un central y ve «una plantilla muy compensada» ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Domingo, 26 agosto 2018, 00:09

Paco López está pletórico. El rutilante desenlace de la pasada campaña ha encontrado una prolongación en el arranque de la presente temporada. El 0-3 logrado en el campo del Betis ha reforzado con contundencia los argumentos del técnico valenciano, encantado con el proyecto deportivo que tiene entre manos. No puede ocultar su felicidad. Lidera una plantilla que le convence, ve a los fichajes cada vez más integrados, descarta la incorporación de un central y evita distraerse con la posibilidad de que Borja Mayoral sea la guinda. Sólo piensa en que mañana, contra el Celta, el esplendor continúe en Orriols.

La dirección deportiva del Levante deja la puerta abierta a Mayoral, que desea salir cedido del Real Madrid en busca de minutos. En cualquier caso, Paco López lanza un discurso bien claro. «Para mí, ahora mismo, la plantilla está prácticamente cerrada. La idea es trabajar con lo que tenemos. Hasta que no se cierra el mercado, todo el mundo está abierto cuando hay alguna posibilidad. Tenemos una plantilla muy compensada, con dos jugadores por puesto», destacó ayer el de Silla.

Paco López evita analizar la opción de Mayoral: «Ahora no hay ningún tipo de valoración. Me centro en lo que tengo y en lo que depende de mí. Todo lo demás ya no depende de mí. Ahora mismo la idea es que vamos a tener esta plantilla».

Al mismo tiempo, Paco López descarta incorporaciones en el eje de la defensa. Alejandro Gálvez se alzó como una de las alternativas, aunque el entrenador considera que la posición está cubierta. «Hace tiempo que lo dejé claro. Tenemos cuatro buenos centrales y estamos convencidos de verdad de que son nuestros centrales». El técnico se refiere a Chema, Postigo, Róber y Cabaco. En sus planes no entra Saveljich.

Sólo restan seis días de mercado y el Levante planea desprenderse del central argentino, Samu, Verza y Espinosa. Una tarea pendiente. «Evidentemente me habría gustado que esto se hubiese solucionado mucho antes, pero las cosas son como son, no como queremos a veces que sean. Esperemos que se solucione de la mejor forma tanto para el club como para los jugadores».

Varios fichajes se encuentran en fase de adaptación, como Prcic, Vukcevic o Dwamena: «Hay que tener tranquilidad. Cada vez están más integrados y empiezan a ser uno más. Cuando entendamos que están para entrar en convocatoria o en el once, lo harán. Puede ser esta semana, puede ser la que viene... Los chicos están poniendo mucho de su parte y estamos acelerando ese proceso. Los vemos mucho mejor».

Paco López también destaca la inclusión de Oier en la lista previa de la selección española. Una relación en la que no figura Morales: «Es un orgullo para todos nosotros. Nos gustaría que no fuese sólo un jugador, sino que fuesen dos, independientemente de quién sea».