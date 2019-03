Fútbol | Levante UD Paco López: «Me gustaría crecer junto al club» El entrenador del Levante UD Paco López. / EFE El técnico del Levante expresa su intención de continuar y resalta la importancia de los partidos en casa: «El Ciutat tiene que ser un fortín» ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE Viernes, 29 marzo 2019, 13:24

En caso de permanencia, el contrato de Paco López se amplía automáticamente otra temporada. En cualquier caso, hay clubes de Primera División muy atentos a la situación del técnico del Levante. «La temporada pasada también se hablaba de mi futuro. Aquí lo importante es el Levante y que consigamos el objetivo. Nadie duda de que quiero mucho a este club y me sobra decir que me gustaría crecer junto al club. Pero en el fútbol hay que vivir el presente. No sabes lo que va a deparar el futuro. Quiero que este club cumpla cada año sus objetivos y estamos en el camino. Cuando esto pase ojalá podamos estar juntos durante mucho tiempo. No sabemos lo que depara este mundo del fútbol, pero mis intenciones a nadie se le escapan», ha explicado el de Silla después del entrenamiento celebrado esta mañana en el Ciutat de València.

El Levante tratará de reencontrarse el domingo con la victoria después de cuatro jornadas sin ganar. Los azulgrana reciben al Eibar. «Nos quedan seis partidos en casa, y el Ciutat tiene que ser un fortín, un estadio que sea incómodo para los rivales y que para puntuar los rivales tengan que sudar sangre», ha comentado Paco López, quien avisa de los peligros del conjunto vasco: «Está claro que tanto el Eibar como nosotros nos hemos caracterizado por buscar mucho la portería contraria más que por defender la nuestra. De ahí el resultado de la ida. Las señas de identidad del Eibar están claras. Espero un partido bonito y atractivo. Espero que nos podamos llevar el partido».

De todas formas, Paco López pide calma. «No nos vamos a poner más presión de la que cada uno ya sabe que hay en un partido de fútbol. Ponemos el foco en nosotros y en sumar 42 puntos cuanto antes mejor. Las estadísticas no valen para nada», ha señalado el preparador valenciano.

Por su parte, Toño García sigue avanzando en su recuperación tras pasar por la cárcel: «Vamos despacito y no podemos saltarnos pasos para no tropezar. Ya ha completado entrenamientos con el grupo. Está cada vez mejor a todo los niveles, tanto mental como físico. Tiene un vestuario que es como una familia y todo el mundo está ayudándolo», ha concluido.