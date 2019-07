Paco López frenó a Sergio León Sergio León, junto a Manolo Salvador y Quico Catalán ayer en el Ciutat de València. / paula murillo El técnico de Silla cortó una excelente racha goleadora del andaluz en Segunda B ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Jueves, 11 julio 2019, 00:40

Los caminos de Sergio León y Paco López se cruzaron en Segunda División B hace seis años. El delantero militaba en el Reus, mientras que el valenciano se sentaba en el banquillo del Mestalla. El atacante cordobés, en pleno frenesí goleador, sumaba ocho dianas en otras tantas jornadas. Entonces recibió la visita del filial blanquinegro, dirigido por el preparador de Silla. Era el 10 de marzo de 2013. El ariete completó los 90 minutos sin marcar. Vio frenada su excelente racha ante el técnico con el que ahora comparte vestuario.

Y hay sintonía. «El sistema de Paco López me gusta. A raíz de empezar a hablar, vi muchísimos partidos del Levante. Y aparte ya lo conocí de otros años. También de enfrentarme a él en Segunda B. No es sólo de ahora en Primera División. Es un sistema de juego que me gusta. Es muy vertical y cuando va perdiendo no le importa sacar a tres o cuatro delanteros. Ahora, a adaptarme un poco a lo que él requiere», explicó ayer Sergio León.

Precisamente, la pólvora de Sergio León influyó en la llegada de Paco López al Mestalla. El 14 de octubre de 2012, el Reus se impuso en la ciudad deportiva de Paterna por 1-3 con dos goles del cordobés. Entonces Sergio Ventosa llevaba las riendas del filial valencianista, aunque fue destituido al perder también en la siguiente jornada. El técnico de Silla le relevó.

Ayer el presidente granota, Quico Catalán, expresó su sorpresa por la predisposición de Sergio León. «Aún no entiendo cómo un futbolista que nunca ha tenido ninguna relación con este club ha querido vestir esta camiseta de la forma que él ha querido. Sin ninguna explicación, desde hace muchos meses dijo que quería jugar en el Levante», afirmó.

Sergio León dio una de las claves. «Desde hace varios años llevan detrás mía. Y al final me comprometí a que quería venir aquí. He venido con muchas ganas de coger otra vez la ilusión y la confianza que perdí la temporada pasada», comentó el delantero, quien en el último curso apenas tuvo oportunidades en el Betis.

El Levante todavía debe formalizar su apuesta por Róber Pier. El Deportivo ha presentado una oferta de renovación al central, cuya idea consiste en seguir en Orriols. Sin embargo, en caso de que el club granota no cierre la operación esta semana, el defensa deberá incorporarse a la pretemporada del club gallego el lunes.