Paco López: «Te vas fastidiado, pero hemos competido de tú a tú» Paco López, ayer. / EFE/D. Castelló «Ha sido un desajuste defensivo. Tenemos que aprender de estas cosas. No creo que sea por falta de oficio», explica el de Silla sobre el gol encajado A. M. C. Lunes, 5 noviembre 2018, 00:13

Paco López ya saboreaba la quinta victoria consecutiva en Liga cuando llegó el jarro de agua fría. El técnico del Levante lamentó el gol encajado en el tiempo añadido, aunque subrayó el mérito de plantar cara a un conjunto de la talla del Villarreal. Los granotas sumaron un punto que les permite conservar las buenas sensaciones.

«Es una pena por cómo encajas el gol y en el minuto que es. Y por el esfuerzo. Te vas fastidiado por el minuto pero es para estar contentos porque hemos competido de tú a tú con un rival que está en Europa. Tiene un talento que ahí está. Hay que valorar mucho el empate. Me siento orgulloso del equipo por ser atrevido y tratar de tú a tú al rival en cualquier campo», explicó Paco López después del encuentro.

Un descuido defensivo propició el tanto de Pedraza en el minuto 93. «Ha sido un despeje largo y nos ha agarrado en una disputa de Jason y una descompensación entre Róber y Jason. Cuando tomas la elección de apretar arriba para que no lleguen con claridad, corres ese riesgo», argumentó el de Silla.

El preparador levantinista evitó dar vueltas a la diana del Villarreal: «Ha sido un desajuste defensivo simplemente. Ha llegado el balón a Pedraza, que tiene un tiro potente, y nada más. Tenemos que aprender de estas cosas. Pero no creo que sea por falta de oficio».

El gol de Pedraza llegó unos minutos después de que Campaña abandonara el terreno de juego. El sevillano pidió el cambio, por lo que Paco López se quedó sin la posibilidad de realizar una sustitución en la banda derecha, donde Jason se estaba quedando sin gasolina.

Paco López descarta una relación entre ese movimiento de fichas y el tanto del empate. «Campaña ha pedido el cambio y hemos considerado que había que hacerlo. No ha tenido nada que ver por cómo ha sido el gol», comentó el técnico valenciano, quien sí admitió los problemas para culminar los ataques: «No hemos estado acertados en las transiciones nuestras. Hemos perdido muchísimos balones en errores no forzados. No es normal. El equipo ha llegado a campo contrario con mucha gente, pero nos ha faltado más precisión en los pases cuando llegábamos a los últimos metros».

Tras las tablas firmadas en el estadio de la Cerámica, Paco López ensalzó la dinámica del Levante, que acaricia los puestos europeos. «Volvemos a tutear a equipos de grandes presupuestos y jugadores con muchísimo talento. Seguimos teniendo esa valentía y ese atrevimiento para jugar contra ellos. Queda muchísima liga, pero ese trabajo colectivo y esa confianza los vamos a seguir teniendo. Llevábamos una serie de victorias y hoy -por ayer- salimos de aquí no derrotados».