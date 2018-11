Paco López: «El equipo no ha merecido perder, pero si perdonas lo puedes pagar» Paco López. / jesús signes «Toño va a salir reforzado de esta situación», explica el técnico sobre la decisión de no convocar al jugador tras dar positivo por alcoholemia A. M. Sábado, 10 noviembre 2018, 01:15

valencia. A Paco López le gustó su equipo pese a la derrota frente a la Real Sociedad. Tanto, que calificó la primera parte como «muy buena» y el arranque de la segunda como «espectacular». «El equipo no ha merecido este resultado. Yo estoy contento con el equipo porque hasta el minuto 70 la Real no nos creó nada de peligro, eso tiene mucho mérito. Creo que todo el mundo veía más cerca el 2-0 que el tanto del empate y al final, es evidente que si no matas el partido lo puedes pagar», analizó el técnico valenciano.

Según entiende el entrenador del Levante, la Real no superó a su equipo «por la gasolina» sino que consiguió los tres puntos porque a raíz del empate recibió un buen empujón anímico y al Levante le pudo la ambición para irse a por el 2-1. «Jugamos contra rivales que tienen mucho talento y es cierto que cuando intentas darle la vuelta después de haberte visto tan superior, puede más el corazón que la cabeza. Ahí la Real Sociedad se encontró más cómoda», analizó Paco López.

Para Garitano fue clave la entrada de Juanmi para desajustar al Levante, algo con lo que no está de acuerdo el técnico azulgrana: «Él me imagino que entiende que ese cambio fue clave, pero a nosotros no nos incomodó en exceso. No nos estaban creando situaciones de peligro, aunque le dijimos a Campaña que se juntara con Prcic por la situación de Juanmi. De todas formas, no creo que haya sido determinante». Tampoco cree López que influyera de forma decisiva la decisión de situar a Morales de carrilero.

Por último, Paco López habló de la decisión de dejar fuera de la lista a Toño después de que el jugador diera positivo en un control de alcoholemia: «Ya lo comenté en rueda de prensa, nosotros tenemos un código. Puedo garantizar que el equipo y Toño salen reforzados de esta situación. Siempre miramos por el equipo, que es fundamental, pero también por las personas. No le demos más vueltas al asunto, como se suele decir los trapos sucios se tienen que lavar en casa».