Paco López: «Hemos echado el partido por la borda» Paco López anima a los jugadores en Sevilla. / EFE/Julio Muñoz El técnico lamenta la mala segunda parte del equipo y la falta de coordinación entre los carrileros y los centrales, clave en la goleada J. MOLINS Domingo, 27 enero 2019, 00:35

sevilla. La cara es el espejo del alma, y la de ayer de Paco López al acabar el partido en el Sánchez-Pizjuán era de descontento y preocupación por la goleada. El de Silla admitió la mala imagen del Levante en una segunda parte para olvidar. «En el primer tiempo hemos competido, como solemos hacer, incluso hemos tenido situaciones de ponernos por delante, pero en el segundo tiempo, a raíz del primer gol, demasiado pronto hemos echado el partido por la borda», lamentó el entrenador azulgrana. «En la primera parte hemos sido nosotros y en la segunda no, en absolutamente nada», resumió el valenciano.

Para el entrenador, una de las claves de la dura derrota de Sevilla llegó por las bandas. «A partir de cuando ellos se ponen por delante en el marcador, hemos tenido mucha descoordinación entre nuestros dos carrileros junto con los centrales, nos ha costado mucho», explicó sobre la mala actuación de Morales y Coke. «El Sevilla tiene mucha precisión, mucha velocidad, nos buscaban la espalda continuamente», indicó Paco López, que defendió el buen partido de los defensas: «Nuestros tres centrales han estado muy bien, hemos tenido muchos problemas en la distancia con los carrileros y el medio campo, no hemos sido capaces».

Sobre su tardanza en hacer las sustituciones (el primer cambio llegó ya con 3-0), el entrenador no cree que eso fuera ninguna causa para la derrota. «Si el análisis del partido es que tardo mucho en hacer los cambios, no lo creo, buscamos siempre lo mejor, tenemos jugadores con cuatro tarjetas, hay que buscar el equilibrio entre ir a por el partido y no perder la compostura», apuntó. El de Silla no quiso hablar sobre ningún jugador en concreto: «Cuando colectivamente el equipo no esta bien, a nivel individual es difícil».