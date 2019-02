Paco López cuenta con Jason: «La lógica dice que es un activo y un recurso» Jason conduce el balón durante un entrenamiento en la ciudad deportiva de Buñol. / adolfo benetó/levante ud A. M. C. Sábado, 9 febrero 2019, 23:13

Los asuntos extradeportivos se han amontonado esta semana en Orriols. Tres días antes de que Toño entrara en prisión, Jason acaparó el protagonismo al dejar prácticamente cerrado su fichaje por el Valencia para la próxima temporada. El gallego, cuyo contrato expira el 30 de junio, ha desoído la última oferta de renovación presentada por el Levante. Pese a todo, el técnico granota, Paco López, seguirá contando con el extremo coruñés hasta final de curso.

«La situación está normal. Jason está entrenando como lo ha hecho hasta ahora. Entiendo desde el punto de vista emocional el enfado que pudiera tener el aficionado al hacerse público, pero nosotros debemos actuar desde un punto de vista racional. La lógica dice que es un jugador del club hasta el 30 de junio, que es un activo del club, que es un recurso que tenemos, y por lo tanto no sería lógico no tirar del jugador y no sacar rendimiento al jugador», explicó Paco López, quien trata de centrarse en el encuentro de mañana contra el Alavés. «Lo que queremos es que el equipo cumpla los objetivos. Si yo fuera ahora mismo un rival del Levante, estaría frotándome las manos pensando que nos estamos tirando piedras contra nuestro tejado. Y no lo vamos a hacer. No le demos ventaja a los rivales», advirtió.

El entrenador del Levante destaca el poderío como local del conjunto vitoriano. «Es un choque realmente difícil. El Alavés sólo ha perdido un partido en su campo y fue el último contra el Rayo. Es otro reto importante y bonito. Para sacar algo positivo, nos vamos a tener que emplear al cien pro cien».

Para el encuentro, Paco López tiene las bajas de Toño, los lesionados Postigo y Rochina y el sancionado Campaña. En cambio, Paco López podrá contar con Chema, ya recuperado de una fractura trabecular de meseta tibial izquierda. «Ha entrenado de una forma normal. Viene de un período de tiempo importante sin jugar. Está disponible», indicó el de Silla.

Debido a la acumulación de ausencias, Paco López no descarta una modificación del sistema: «Nos planteamos todas las variantes». Vukcevic apunta a la titularidad: «Está cada vez mejor. Está entrenando bien. El viernes acabó con alguna molestia en el tobillo, pero me han confirmado que no tiene ninguna importancia. Si lo consideramos oportuno, nos ayudará».