Paco López: «Una cosa es criticar y otra, matar a todo el mundo»

valencia. La goleada sufrida en el Sánchez Pizjuán escoció y Paco López asume los errores. Sin embargo, el técnico del Levante hizo ayer un vehemente llamamiento a la unidad. «Después de perder en Sevilla como perdimos, me gustaría trasladar un mensaje de optimismo. Ya está bien. Vamos a cambiar un poco el chip. No hicimos una buena segunda parte y nos desconectamos demasiado pronto. Pero hasta ahí. No nos tiremos piedras sobre nuestro tejado y vamos a ser optimistas porque tenemos motivos suficientes para ser muy optimistas. Este equipo ha demostrado que es capaz de ganar a cualquiera y que está implicado», avisó el de Silla.

Paco López pidió mesura: «Nos equivocamos como nos equivocamos en la primera vuelta en Valladolid, pero dramatizamos demasiado en el mundo del fútbol. Por un partido no hay que dar esa sensación de pesimismo. En el vestuario no es así. El vestuario está tope. Juntos somos más fuertes. Claro que hay que criticar y decir las cosas que no se han hecho bien. Pero eso es una cosa y otra cosa es matar al entrenador, matar a los jugadores, matar a todo el mundo y que ya nadie valga y nadie sepa nada. Eso no es bueno. Hay que unir y no destruir».