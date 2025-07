Olasagasti: «El Levante es un club histórico»

Jon Ander Olasagasti ha conocido a sus nuevos compañeros y ya se viste de corto como granota. Tras formalizar su contrato el miércoles, ayer concedió ... sus primeras declaraciones. En una entrevista realizada por el club, afirmó: «El Levante es un club histórico. Acaba de ascender, pero lleva muchos años jugados ya en Primera».

Jon Ander se marcha de San Sebastíán tras doce temporadas en la Real Sociedad. A sus 24 años, nunca ha jugado fuera del club de su infancia: «Siempre da pena despedirse, pero ya habrá tiempo para que vengan y me visiten». El centrocampista reconoce que su motivación pàra venir ha sido el apoyo del entrenador. «La confianza que me ha transmitido Julián Calero me ha hecho decantarme por esta opción».

Además, no oculta su alegría por este nuevo reto y por el recibimiento de sus compañeros: «Me han acogido muy bien, la primera sensación es muy buena. La gente es muy agradable, todos se han preocupado por mí y me han dicho que para cualquier cosa les pegue un toque».

Lo más duro para él es habituarse al clima valenciano: «Por el norte no hace tanto calor. La mínima de aquí es la máxima de allí, pero ya nos acostumbraremos». Olasagasti ya forma parte de la dinámica de la plantilla.

El fichaje ha sentado muy bien entre la hinchada, que tiene la ilusión de verlo debutar esta pretemporada. El jugador también está deseando empezar: «Tengo muchas ganas de veros en el Ciutat de València. Matxo Llevant». El vasco viene a reforzar la medular para cubrir las marchas de Kochorashvili, Iborra y Algobia.