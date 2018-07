Oier Olazabal: «Ojalá este club pueda ser mi casa» Oier se entrena esta semana en la ciudad deportiva de Buñol. / damián torres «Este año necesitamos regularidad y no cometer los mismos errores. Pensar en Europa sería fantástico, pero primero hemos de mantenernos», dice el guardameta del Levante MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Domingo, 15 julio 2018, 23:52

Oier Olazabal ha desconectado poco del fútbol en estas vacaciones. Primero, porque como cualquier aficionado no ha podido resistirse al Mundial: «Tampoco veía todos los partidos, sólo los que me pillaban en casa, que si no es una enfermedad...». Segundo, porque tuvo que interrumpir sus vacaciones para venir a Valencia y firmar su nuevo contrato con el Levante.

-¿No hubiese preferido esperarse a la vuelta de vacaciones?

-No, cuando antes mejor. Esas cosas hasta que no firmas no te quedas tranquilo, le dije a mi representante de dejarlo solucionado. Firmo hasta 2021, esto es lo que venía buscando desde hace años y estoy contento de que el club apueste por mí.

-Usted ha sufrido varios años lo de iniciar la pretemporada sin saber dónde va a jugar ese curso...

-Sí, y es complicado. Hay aspectos que no se perciben, como la casa o dónde vas a dejar al perro en verano... da tranquilidad saber que están arreglados cuando empezamos a entrenar, y además ya conozco a los compañeros.

-¡Es que es importante saber dónde dejar el perro cuando se va a estar un tiempo fuera de casa!

-(Ríe) Sí. Tiene siete años y siempre he estado con él. Te obliga a estar pendiente. En su momento me vino muy bien, porque necesitaba organización.

-Vamos, que lo adoptó con una finalidad terapéutica...

-Bueno, nunca me había llamado la atención, pero un primo tuvo una camada de setter inglés y le sobraba un cachorro. Lo ves con dos meses y te enamora. Se llama Wembley porque nació el día que el Barça ganó la Champions contra el Manchester y yo estaba en el banquillo.

-Usted salió de una cantera top y eso parece siempre un plus, pero se lo ha tenido que currar para hacerse un hueco en Primera...

-Sí, en el fútbol nadie regala nada. Cuesta asentarse. Llevaba mucho tiempo en el filial del Barça y luego no me fue bien ni en las dos etapas en Granada ni en la Real. Después de seis meses en el Levante, el míster me puso en la jornada 12 de Liga y esa continuidad hizo que todo se diera distinto. Esa confianza que todo el mundo necesita para demostrar que puede jugar en Primera la he tenido ahora, también con esta renovación hasta 2021. Desde el principio, a pesar de no jugar, estaba muy cómodo en el club por los compañeros, la afición y la ciudad. Cuesta conectar con un sitio y en este caso creo que lo he logrado.

-¿Hubo algún momento de la negociación en el que dudase que fuese a seguir en el Levante?

-Me quería quedar, pero me restaba un año de contrato y en unas condiciones que no eran acordes con el final te temporada que habíamos hecho. Quería que se valorara un poco mi rendimiento. Ha sido relativamente sencillo porque cuando dos personas ponen de su parte llegan a algo que interesa a todos. Es cierto que te planteas que si no se alcanza un acuerdo a lo mejor hay que aprovechar el año y buscar otra cosa, pero por otra parte también pensaba: 'Ojalá nos quedemos'.

-Ahora que ya ha firmado, ¿hubo alguna oferta interesante?

-Mi representante y yo queríamos renovar. Es cierto que otros equipos preguntaron por mi situación, pero respondimos que hasta que no fuera para bien o para mal lo del Levante no avanzaríamos con otros clubes. Estuvimos casi un mes hablando, pero creo que las dos partes sabíamos que habría acuerdo.

-Después de renovar, dijo que le gustaría estar en el Levante más de los tres años que ahora ha firmado. ¿Tanto como retirarse aquí?

-Sí, se te pasa por la cabeza. No es fácil en el fútbol encontrar un lugar tan cómodo, donde todo fluye y la plantilla también me ilusiona. Somos un grupo joven y si tenemos una pizca de suerte podemos hacer crecer el club. La ciudad deportiva también es un proyecto ilusionante, lo he comentado con más compañeros y todos tenemos esas ganas de seguir aquí. En tres años nunca se sabe, pero ahora mismo no me veo fuera del Levante, tengo la intención de continuar mucho tiempo aquí. Ojalá sea mi casa.

-¿Qué piensa cuando lee que el Levante busca portero?

-Siempre ha ocurrido. El año pasado el club decía que quería tres porteros, estábamos Raúl y yo y el último día trajeron a Langerak. Es normal que quieran competencia, hace que mejore la plantilla. No es algo que me preocupe, he estado con otros porteros y ahora nos llevamos bien. Entendemos lo que es nuestra demarcación, que sólo juega uno.

-Una de las opciones es Aitor Fernández, ¿qué opina de él?

-Ha hecho dos años buenísimos y este ha sido de los porteros más destacados de Segunda. Eso ha permitido que equipos de Primera se fijen en él y está en la edad perfecta para dar el salto. No sé si firmará aquí, pero no me preocupa. Si viene sería un buen fichaje para el Levante, implicaría más competencia.

-¿Cómo ha vivido la compleja situación de Raúl?

-No sé cómo está el asunto de Raúl. Hizo una temporada buenísima cuando llegué e incluso al principio de Liga estuvo a un gran nivel. Por lo que pude hablar con él decía que le dolía mucho ya, que sufría en los entrenamientos y decidió operarse. No sé exactamente lo que pasó con el club. Si sigue me gustaría porque aprieta mucho y da nivel a la plantilla. Si no, desearle lo mejor.

-Hablaba antes de ayudar a crecer al club, ¿hasta qué nivel?

-Estamos ilusionados en conseguir cosas más grandes, pero hay que ser realistas. Este año necesitamos regularidad y no cometer los mismos errores. El club ha ido saneando la deuda, está la ciudad deportiva. Creo que también tiene que crecer a nivel de fútbol base y que ese proyecto le puede venir muy bien. Ojalá el Levante se asiente en Primera. Pensar en Europa sería fantástico, pero por el momento hemos de intentar mantenernos, que siga habiendo ingresos para el club y que se puedan traer mejores jugadores.

-¿Puede perjudicar la trayectoria del año pasado con Paco López en que os exijan lo mismo?

-Presión está claro que vamos a tener. Hacer lo mismo, ojalá, pero es dificilísimo. Sobre todo hemos de conseguir regularidad, no podemos estar tantas jornadas sin ganar.