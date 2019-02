«Hemos tenido ocasiones suficientes para haber hecho gol» Paco López. / EFE/Kai Försterling «Tenemos tres grandes guardametas. Optaremos por lo que es mejor en cada momento, da igual que sea en la delantera o la portería», asegura Paco López ALBERTO MARTÍNEZ Domingo, 3 febrero 2019, 01:13

«El Levante es un equipo siempre difícil y tiene jugadores de un grandísimo nivel. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Sumar un punto aquí era importante. Hemos hecho un buen partido», afirmó el técnico del Getafe, José Bordalás. El conjunto madrileño se conformó con el punto. En cambio, las tablas no convencieron al entrenador granota, Paco López.

«El partido estaba muy condicionado por el viento. Y por nuestra forma de jugar, nos ha perjudicado bastante. Hemos tratado de buscar alternativas. La primera parte nos ha costado llegar con claridad y generar ocasiones de gol. En la segunda sí hemos tenido 15 o 20 minutos en que hemos podido ganar el partido. Hemos tenido ocasiones suficientes para haber hecho gol. El partido era difícil por el rival, ya que no es fácil generarle ocasiones y no deja espacios entre líneas. O eras muy preciso por el tema del viento, o no era fácil buscar ese espacio a espaldas de sus mediocentros. Por merecimientos en la segunda parte, la victoria no habría sido injusta», explicó Paco López.

Fue el primer empate sin goles desde que Paco López aterrizó en el Levante. «Alguna vez tenía que ser la primera. No quería quedar 0-0», admitió el de Silla, quien pronunció un discurso ambicioso: «El empate no lo doy por bueno. Siempre queremos ganar, en casa y fuera. El viento incomoda mucho y no es fácil combinar, pero no me gusta poner una sola excusa. Nos han faltado ser más precisos. El partido estaba predestinado a ser feo. En líneas generales, el equipo ha estado bastante bien defensivamente y sin balón. Una de las cosas positivas es tener la portería a cero cuando vienes de encajar cinco goles».

REACCIONES Aitor Fernández Portero del Levante «Esta fecha la recordaré toda mi vida. Estoy muy contento por haber dejado la portería a cero» Ruben Vezo Central del Levante «Me he encontrado muy bien. El Getafe no nos ha generado mucho peligro. Hemos buscado la victoria»

Paco López comentó el cambio bajo los palos: «Tenemos tres grandes porteros que trabajan sensacional. Es una posición donde no suele haber muchos cambios, pero confiamos en los tres. Hemos decidido que jugara Aitor y cada partido seguiremos haciendo lo mismo y optaremos por lo que es mejor en cada momento, da igual que sea en la delantera, las bandas o la portería».