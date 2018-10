Una ocasión para hurgar en la crisis del Real Madrid Moses Simon, durante uno de los entrenamientos de esta semana en la ciudad deportiva. / levante ud El Levante llega al partido con los mismos goles a favor que el equipo de Lopetegui MOISÉS RODRÍGUEZ * MRODRIGUEZ@LASPROVINCIAS.ES Sábado, 20 octubre 2018, 01:45

valencia. La broma fácil sería afirmar que el Levante puede trasladar esta mañana la gota fría a la Castellana. No está para chistes Julen Lopetegui, para quien el parón de la Liga ha sido un suplicio. Desde la derrota en Vitoria, al técnico del Real Madrid no han dejado de ajustarle la soga al cuello. En Italia se ha afirmado esta semana que Florentino Pérez ha contactado con Antonio Conte por si hoy se desata la tempestad en el Santiago Bernabéu con otro mal resultado de los locales. Lo ciento es que el conjunto blanco tendrá enfrente uno de esos rivales peligrosos, de los que no tienen nada que perder pero que tampoco renuncian a nada.

Sí, ese es el Levante, que habría transitado sin problemas por el segundo parón de la temporada si no hubiese sido por la milagrosa recuperación temporal de Vukcevic en Montenegro. El centrocampista se quedó en Valencia ayer a tratarse de su lesión y a reflexionar sobre sus actos. «Debe poner el máximo esfuerzo al servicio del club que le paga». La declaración de Paco López sonó a colleja. Quizás amistosa, pero a colleja al fin y al cabo.

Mientras el Levante siga en el estado de bonanza actual, Vukcevic tiene un mes para redimirse. Puede que le venga hasta bien el nuevo parón en noviembre, donde podrá demostrar si ha entendido ya que es el fichaje más caro de la historia del club que le paga. Si el equipo sigue progresando adecuadamente, no habrá nervios, que estuvieron a flor de piel tras la debacle en Valladolid, el único encuentro en que el balcánico ha sido titular.

Lopetegui recupera a Marcelo y a Isco para un partido que puede ser una final para él

El Levante alcanzará el cuarto de Liga con la media de puntos que necesita para el objetivo. Así, volviendo a lo del partido de hoy, presión cero. Es de esos días en los que puntuar vale doble. Entra dentro de los planes perder en el Bernabéu, pero rascar un empate se consideraría un regalo. Y si ya es la victoria...

Máxime en un estadio donde el Levante tradicionalmente ha salido goleado. Oier ha visto perforada 14 veces su portería esta temporada. El equipo tendrá a su favor la ansiedad de un Real Madrid cuya ansiedad irá en aumento a cada segundo que transcurra sin marcar: lleva ya sin hacerlo más de 400 minutos en Liga.

Al partido llegan ambos conjuntos con los mismos tantos a favor en el campeonato: 12. El Levante tiene artillería de sobra para hacer goles: la velocidad de Morales, el oportunismo de Roger, la magia de Bardhi a balón parado... la cuestión es si será capaz de hacerse fuerte atrás, como hace dos semanas en Getafe.

Para ello se espera que Paco López siga apostando por el sistema con el que se encadenaron las victorias en el Coliseum y frente al Alavés. Boateng se ha entrenado desde el jueves y Mayoral no puede jugar porque la cláusula del miedo introducida por el Real Madrid convierte su concurso en prohibitivo. Así, la dupla en ataque la podrían integrar Roger y Morales. La otra gran duda reside en si Bardhi estará en condiciones de jugar los 90 minutos o sale de inicio Prcic o Doukouré.

Quizás uno de los dos vea el partido desde la grada, pues Paco López se llevó a los disponibles. Tendrá que descartar a un portero -posiblemente Koke- y a un futbolista de campo. En Valencia se quedaron Samu García, que no cuenta, Mayoral, y los lesionados o tocados: Luna (aunque suena más a descarte técnico), el mencionado Vukcevic y Coke.

El aire fresco en un partido que puede ser una final para él le llega a Lopetegui desde la enfermería. Para hoy tiene sólo la baja segura de Carvajal. Recupera a Marcelo y a Isco después de la apendicitis que le apartó también de la selección. El malagueño ya le marcó un gol al Levante la pasada temporada en Orriols.