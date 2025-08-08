Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicente Iborra posa en la Ciudad Deportiva del Levante. JL Bort

El nuevo deseo de Vicente Iborra

El exfutbolista reconoce que le gustaría ser entrenador y en un futuro próximo poder dirigir al Levante

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:29

Para alcanzar tus metas en el fútbol, siempre debe haber alguien que te brinde una primera oportunidad. En el nuevo camino que ha tomado Iborra, ... también se ha encontrado con la máxima confianza del Levante. Es por ello que, mientras inicia esta nueva fase de aprendizaje y donde tratará de aportar sus conocimientos que ha adquirido como futbolista, sueña con ese futuro sentado en el banquillo de Orriols. «No voy a negar que mi ilusión sería ser entrenador del Levante. No sé cuándo podrá llegar. La vida son etapas y la mía ahora pasa por formarme, aprender y ayudar en el cuerpo técnico y a Calero para que las cosas salgan bien. Lo que todos queremos es que el beneficiado sea el club. En un futuro, ya se verá», valora.

