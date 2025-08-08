El nuevo deseo de Vicente Iborra
El exfutbolista reconoce que le gustaría ser entrenador y en un futuro próximo poder dirigir al Levante
Valencia
Viernes, 8 de agosto 2025, 00:29
Para alcanzar tus metas en el fútbol, siempre debe haber alguien que te brinde una primera oportunidad. En el nuevo camino que ha tomado Iborra, ... también se ha encontrado con la máxima confianza del Levante. Es por ello que, mientras inicia esta nueva fase de aprendizaje y donde tratará de aportar sus conocimientos que ha adquirido como futbolista, sueña con ese futuro sentado en el banquillo de Orriols. «No voy a negar que mi ilusión sería ser entrenador del Levante. No sé cuándo podrá llegar. La vida son etapas y la mía ahora pasa por formarme, aprender y ayudar en el cuerpo técnico y a Calero para que las cosas salgan bien. Lo que todos queremos es que el beneficiado sea el club. En un futuro, ya se verá», valora.
El de Moncada no es alguien que tenga referentes, al menos en este rol de entrenadores. Como él mismo manifiesta públicamente, «siempre me ha gustado aprender de todos, tanto las cosas buenas o que haría como entrenador, al igual que las que tengo claro que no haría». Aún así, no oculta que a lo largo de sus casi dos décadas como jugador profesional, ha disfrutado de muy buenos entrenadores, que son los que también le han permitido seguir encumbrando su palmarés.
Alguno de ellos, como Luis García Plaza, dejaron un imborrable recuerdo, no únicamente en la faceta deportiva, sino también en la personal. Incluso en esta época reciente en que Iborra ha protagonizado su cambio, ha hablado con el madrileño cuando aún no tenía tomada su decisión. «Luis es muy importante para mí. Tenemos contacto y hablamos muchos. Él me apoya en cada paso que dé. Siempre le voy a estar agradecido porque aquí me ayudó a madurar y me hizo sentir importante tras el cambio de posición. Con el paso del tiempo y al margen del ascenso que conseguimos, cuando mantienes contacto con alguien es porque es especial en tu vida. Incluso luego coincidí con él en Villarreal, fue el que me quiso», sentenció.
