Una nueva genialidad de Campaña José Campaña avanza con el balón ante Samu Chukwueze. / EFE/Domenech Castelló La magia del sevillano vuelve a permitir al Levante adelantarse en el marcador | «¿Ir a la selección? Estoy para ayudar al equipo y eso es decisión de Luis Enrique. Si lo cree oportuno, me haría feliz. Es muy difícil», admite ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Lunes, 5 noviembre 2018, 00:13

El luminoso indica 76 minutos y 19 segundos de juego. La grada del estadio de la Cerámica va a presenciar una escena propia de un mago. Y es que de vez en cuando, cada vez con más frecuencia, José Campaña coge el sombrero, la capa y la varita para llevar al público a un mundo de ilusión. Así se las gasta el mediocentro sevillano. El cerebro del Levante. Ayer, al igual que ocurrió una semana antes durante el partido contra el Leganés, el talentoso futbolista sacó de la chistera una ofensiva para adelantar a los suyos. Una nueva genialidad.

Campaña completó un partido casi perfecto. Está en su mejor momento desde que aterrizó en el Levante. Después de algunas jornadas grises, que coincidieron con el bache del Levante, el sevillano se ha echado el equipo a sus espaldas. Ayer, frente al Villarreal, se lució. Pidió el cambio en el minuto 85 por el cansancio y unas molestias musculares que, en principio, carecen de gravedad. Previamente, había tenido tiempo de sentar a medio conjunto amarillo para abrir el marcador.

En el minuto 76, Campaña recogió el balón en su campo, se abrió hueco entre Cazorla y Pedraza junto a la banda, cruzó la medular zafándose de Jaume Costa y realizando un caño a Cáseres y, mientras se aproximaba al área del Villarreal, sacó su radar para detectar el camino del gol. Fabricó un exquisito pase en profundidad que rompió la línea formada por Álvaro y Miguelón. Morales, en plena carrera, recibió el balón para buscar a Mayoral y propiciar el tanto en propia puerta de Funes Mori. El eslálom del mediocentro andaluz tuvo premio.

Sólo cuatro minutos antes, Campaña había adelantado su posición tras la entrada de Prcic en lugar de Rochina. Como mediocentro ofensivo, gozaba de mayor libertad. «Salió bien. Ahí es donde más cómodo me siento y donde más me gusta jugar, aunque últimamente lo estoy haciendo de pivote defensivo. Intento hacer el trabajo para ayudar al equipo. He tomado la decisión de hacer una jugada, igual que la semana pasada, y he tenido suerte y ha acabado en gol», explicó Campaña.

Contra el Leganés, el sevillano cocinó el gol de Roger. Recuperó el esférico en el centro del campo, arrancó con fuerza para superar a Rubén Pérez y, ya dentro del área, escondió el esférico frente a Rodrigo Tarín para asistir al de Torrent. Campaña se alza como uno de los tres jugadores del Levante que han sido titulares en todas las jornadas.

Campaña, de 25 años, ha sido internacional en todas las categorías inferiores. ¿Alcanzar la absoluta? «No es una decisión mía. Trabajo para ayudar a mi equipo semana tras semana. Si el seleccionador lo cree oportuno, me haría feliz. Hay mediocentros muy buenos en la selección española y es muy complicado. Yo estoy para ayudar al equipo y eso es decisión de Luis Enrique», afirmó el motor del Levante.