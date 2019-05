La novena pasa por Montilivi Ruben Vezo sonríe durante el entrenamiento de ayer en el Ciutat de València. / adolfo benetó/levante ud El Levante, que suma ocho permanencias en su historia, necesita puntuar para amarrar el objetivo contra un Girona en decadencia y con sólo una salvación a sus espaldasEl conjunto azulgrana, que ha recuperado las buenas sensaciones, dispone de todos sus futbolistas menos el lesionado Doukouré ALBERTO MARTÍNEZ Sábado, 11 mayo 2019, 23:33

valencia. 1964, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2018. El Levante lleva en su mochila ocho permanencias en la élite. Y hoy espera sumar la novena. Para ello debe puntuar esta tarde en Montilivi, donde se encontrará un rival todavía más necesitado. El conjunto granota tratará de imponer su historia frente a un Girona que vive su segunda temporada en la máxima categoría. Los de Paco López dependen de sí mismos y saben que, en caso de ganar hoy, certificarán la salvación matemáticamente. Aunque un empate también sería celebrado, porque permitiría alcanzar el objetivo de forma virtual. Los azulgrana llegan a la crucial cita habiendo recuperado las buenas sensaciones, ya que se han impuesto al Betis y el Rayo en las tres últimas jornadas de Liga. Falta rematar la faena.

El Levante aventaja al Girona en tres puntos, por lo que un triunfo resultaría definitivo. Y es que los de Paco López no quieren llegar con el agua al cuello a la última jornada, en la que recibirán a un Atlético que no tiene ninguna presión. La lucha por la permanencia se ha apretado más de lo previsto, sobre todo a raíz de la victoria del Valladolid frente al Athletic el pasado fin de semana. Además, el cuadro blanquivioleta visita hoy al Rayo Vallecano, ya descendido a Segunda.

Los granotas, empatados a 40 puntos con el Celta y el Villarreal, ocupan la decimosexta posición, por delante del Valladolid (38) y el Girona (37). Uno de ellos acompañará al Rayo y el Huesca en el amargo viaje a la categoría de plata. El Levante está bien situado dentro de la pelea. Al margen de la victoria, que garantizaría la permanencia, un empate dejaría un agradable sabor de boca. Las cábalas invitan la optimismo.

En caso de firmar las tablas en Montilivi, sólo una debacle evitaría la salvación. Eso sí, el Levante debería estar atento a los múltiples empates a puntos que se podrían producir en la última jornada: quíntuples, cuádruples, triples, simples... Hasta 15 combinaciones. Y los azulgrana se salvarían en diez de ellas, por lo que impera la esperanza.

Sin embargo, una derrota en Montilivi complicaría la situación para el Levante. Si pierde, los numerosos empates a puntos que podría haber serían menos favorables. Y es que sólo se salvaría en cinco de los diez supuestos. El conjunto granota y el Girona, que firmaron un 2-2 en el Ciutat de València, también se juegan el golaveraje particular esta tarde. Por lo que respecta a la diferencia de goles general, los de Paco López lucen una renta considerable.

El Levante tiene ganado el golaveraje particular con el Celta y el Valladolid, aunque lo perdió con el Villarreal. El conjunto amarillo recibe hoy al Eibar, mientras que los celestes visitan al Athletic. Con todos los partidos de Primera División fijados a la misma hora, la hinchada mirará de reojo el resto de resultados. No obstante, Paco López ha avisado de que su equipo no está concebido para especular. El de Silla sólo piensa en ganar en Montilivi.

«Estamos preparados para esa final. Dependemos de nosotros mismos y nos da igual lo demás si ganamos nuestro partido. Si al final no se gana y hay que mirar resultados, los miraremos. Este equipo siempre que hace gol intenta buscar otro y no se limita a defender esa pequeña renta», afirmó Paco López.

El entrenador valenciano ha viajado a Girona con su plantilla al completo. 22 futbolistas sumando fuerzas. Sólo se ha quedado en Valencia Cheick Doukouré, quien dijo adiós a la temporada por una grave dolencia de rodilla. El resto de jugadores están disponibles. Ni sancionados ni lesionados de última hora. Paco López, quien deberá realizar cuatro descartes antes del encuentro, dispondrá de su once de gala.

El Levante no estará solo en Girona. En la grada de Montilivi estará arropado por los 306 seguidores granotas que agotaron las entradas de la zona visitante. Además, el Ciutat abrirá sus puertas esta tarde para que la afición pueda seguir el partido a través de una pantalla gigante.

Enfrente, un Girona que ha sumado una victoria y siete derrotas en las ocho últimas jornadas. Los de Eusebio Sacristán, en decadencia, se han hundido en la tabla. Precisamente, el pasado mes se vieron las caras con el Villarreal, el Celta y el Valladolid y perdieron en los tres encuentros.

Eusebio Sacristán ha convocado a los 24 futbolistas de su plantilla, incluido el sancionado Borja García. El exgranota Cristhian Stuani, quien arrastra molestias musculares, ha entrado en la lista. El Girona sólo lleva una permanencia en Primera División a sus espaldas, la de 2018. El Levante va hoy a por su novena.