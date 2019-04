La noche más peculiar de Jason Jason, en un entrenamiento con el Levante. / adolfo benetó/lud El gallego, fichado por el Valencia, jugó la semana pasada en Orriols por primera vez desde que trascendió su marcha a Mestalla T. CALERO Domingo, 14 abril 2019, 00:17

valencia. A principios de febrero, el presente y el futuro de Jason Remeseiro dio un tremendo volantazo. El nombre del gallego, futbolista imprescindible hasta ese momento en el esquema de Paco López, envuelve todas las conversaciones relativas a Levante y Valencia. Trasciende su marcha de Orriols y la llegada a Mestalla y surge el enfado de muchos aficionados granotas, así como el interés de los valencianistas por saber más acerca de la nueva apuesta de cara a la próxima temporada. Jason, que en julio va a cumplir 25 años, llegará gratis al club blanquinegro después de considerar insuficientes las ofertas de renovación del Levante y no atender a la última propuesta que en la entidad presidida por Quico Catalán entendían como una súper oferta.

Esta noche visita Jason, todavía con la camiseta azulgrana, el que será su estadio a partir de junio. Sin duda un momento controvertido para él, que en estos dos últimos meses ha pasado de estar en el ojo del huracán a perder su condición de titular perenne en el Levante. Paco López siempre ha defendido que el gallego no varió su forma de trabajar ni rebajó su compromiso pese a la compleja situación. «Le damos absoluta normalidad. Es jugador nuestro hasta que termine la temporada y así lo hemos hecho ver desde que ha surgido este pequeño conflicto, nos va a ayudar hasta el final», manifestó ayer el de Silla sobre Jason. A Marcelino le preguntaron cómo podía hacer daño el gallego al Valencia esta noche y el técnico escapó a la polémica: «Que no juegue, si no juega ya no hace daño».

Ha disputado el Levante nueve encuentros desde que se supo el fichaje de Jason por el Valencia y el gallego ha participado en cuatro, tres de ellos a domicilio. Paco López puso de titular a Jason contra Alavés, Leganés y Athletic. La semana pasada, ante el Huesca, jugó el coruñés en Orriols sus primeros 23 minutos desde febrero. La grada dedicó pitos y aplausos a Jason, un hombre de banda que en este curso y con el cambio de sistema del Levante al 3-5-2 ha pasado de extremo a carrilero.

Vezo apunta a la titularidad

Para Ruben Vezo el derbi de esta noche también tiene un toque especial. El portugués empezó el curso defendiendo la camiseta del Valencia y en invierno cambió de barrio en la ciudad para gozar de más protagonismo en el Levante. Con Marcelino no tiene Vezo demasiado recorrido y la dirección deportiva del conjunto granota valora hacer una oferta por el luso para quedárselo en propiedad.