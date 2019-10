«Munúa hizo el partido de su vida. Fue el mejor» Munúa entra a la Ciudad de la Justicia de Valencia junto con excompañeros de equipo. / EFE El abogado del exportero del Levante destaca su actuación durante el encuentro ante el Zaragoza ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE Jueves, 17 octubre 2019, 12:26

Gustavo Munúa fue uno de los grandes protagonistas del Levante-Zaragoza de 2011, el partido supuestamente amañado. El macrojuicio llega a su fin y Mariano Bo, abogado del exportero granota, ha expuesto esta mañana su informe. Y para ello ha hecho énfasis en la actuación del arquero uruguayo durante el encuentro.

«Hizo un partidazo. El partido de su vida. Fue el mejor del partido. Se hinchó a parar. Se dejó la piel en el campo«, ha comentado el letrado, quien ha solicitado la sentencia absolutoria: »Estos jugadores no tienen antecedentes penales. Nadie le regaló nada. No son delincuentes. Son profesionales. Se ha celebrado un juicio que no debería celebrarse. Las acusaciones no tienen indicios. Mienten como bellacos«. Y ha cuestionado el origen del procedimiento, la denuncia presentada por Javier Tebas, actual presidente de la Liga.

«A Tebas le vino muy bien este procedimiento porque apareció como adalid de la justicia y la lucha contra la corrupción. Después fue nombrado presidente de la Liga. Ni la Liga podía llegar a menos ni él a más. ¿Que 42 tíos se pusieron de acuerdo para amañar un partido? ¿Y no hay ninguna apuesta? No me lo creo. Hay alternativas para explicarlo mucho más creíbles. El dinero no salió del Zaragoza y lo tengo clarísimo«, ha insistido Mariano Bo.

El abogado ha afirmado que Munúa extrajo más dinero en 2011 que en 2010. Y ha hecho referencia al análisis del partido realizado por el Ministerio Público: «Ha mancillado el honor de mi cliente. Está perfectamente colocado en su palo y el balón entra por la escuadra. Fue un desliz del fiscal que hace que pierda credibilidad. A lo mejor se puso otro partido«.