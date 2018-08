Moses Simon se pierde el inicio de Liga frente al Betis Jueves, 16 agosto 2018, 00:21

Paco López ya tiene claro uno de los muchos descartes -aunque este de los no deseados- para viajar mañana a Sevilla. El técnico de Silla no podrá contar en el Benito Villamarín con Simon Moses, una de las grandes apuestas de este mercado de verano. El nigeriano arrastra problemas musculares desde el último amistoso de la pretemporada, el del sábado contra el Zaragoza, y es baja segura para la primera jornada de la Liga. Según el parte médico hecho público por el club ayer, el futbolista tiene molestias en el cuádriceps de su pierna derecha. El comunicado detalla que hará trabajo individualizado en los próximos días, pero no establece un periodo de recuperación, más allá de que no está en condiciones de jugar mañana (22.15 horas) contra el Betis. Su baja se une a la de Boateng, que se lesionó en el menisco en el primer amistoso de la pretemporada, tuvo que pasar por el quirófano y se estima que no estará hasta mediados de septiembre. El africano, no obstante, trabaja para tratar de acortar los plazos de su recuperación. La plantilla granota se ejercitará por última vez esta mañana a las 9.30 horas en el Ciutat.