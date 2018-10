El año pasado se perdió el partido en el Bernabéu y esta vez José Luis Morales no podía faltar. «Cuando era pequeño venía a ver al Madrid, pensaba estar un día donde están los jugadores, lo he cumplido y hemos podido ganar. Quería hacer un buen partido aquí, he tenido dos ocasiones de gol, he marcado, estoy muy contento y ahora a saborearlo. Llevamos siete años Roger y yo juntos, somos dos jugadores que con solo mirarnos nos entendemos y así es muy fácil jugar al fútbol».