Morales entra en la historia Morales controla el esférico durante el partido ante Osasuna. / Jesús signes El Levante batió su récord absoluto de imbatibilidad como local: la última derrota fue el 10 de marzo ante el Villarreal El extremo comanda la lista de granotas en activo con más partidos en Primera J. PEIRÓ VALENCIA. Lunes, 30 septiembre 2019, 00:37

Leyenda. Historia viva. Mítico. Son algunos de los calificativos con los que se tilda, con justicia, a José Luis Morales. Ayer cumplió 150 partidos en Primera División con el Levante. Ha arrancado su sexta temporada como jugador granota. Se dice pronto. Y las que quedan. El delantero comanda la lista de jugadores en activo con más encuentros en la máxima categoría del fútbol español en la entidad de Orriols. Solo lo supera el histórico Juanfran, ya exfutbolista, en la nómina total de futbolistas con más duelos en Primera en el club. Los siguen Pedro López con 126, Rubén García con 112 y David Navarro con 109 completa el top 5. Quico Catalán, presidente de la entidad, y Paco Fenollosa, presidente de Honor, y todo el levantinismo homenajearon al capitán granota mediante la entrega de una camiseta conmemorativa en los prolegómenos del partido. Una elástica que lucía el dorsal 150 y el nombre del extremo, cargada de emotividad e historia.

Morales no está mostrando su mejor versión sobre el verde. Todo sea dicho. Puede dar un mejor rendimiento y así lo ha demostrado en innumerables ocasiones. No obstante, su presencia en el campo sigue siendo una amenaza para los rivales y sus galones en la plantilla son incuestionables. El Comandante, y capitán, ejerce de líder en el vestuario y es un ejemplo a seguir. Esta temporada solo ha anotado un gol y no está mostrando la explosividad y velocidad que le caracterizan. Seguro que tardarán poco en volver a salir a la luz. La parroquia levantinista echa de menos levantarse emocionada de su localidad en el Ciutat, o del sofá de su casa, cuando el extremo coge la pelota y arranca a galopar. No obstante el cariño para su ídolo sigue estando ahí, eso nunca cambiará, y así lo demostraron en el minuto 75 cuando el delantero fue retirado del terreno de juego por Paco López por su compañero Rochina. El único gol que ha anotado este curso fue ante el Valladolid. En su carrera como azulgrana lleva 33 dianas, máximo artillero en Primera en la entidad. Otro dato para escribir una página dorada en la historia. Le sigue de lejos Roger con 19 y Barral con 18.

«Es donde tenemos que ser fuertes, debemos minimizar los despistes aquí», comentaba Morales nada más acabar el partido ante Osasuna sobre la importancia del Ciutat en el presente y futuro del Levante. Ayer, con el empate a uno ante el cuadro rojillo, se batió el récord histórico de imbatibilidad como locales. Ya van 10 partidos sin conocer la derrota en Orriols. La última llegó el 10 de marzo ante el Villarreal la temporada pasada. Aquel día se perdieron los puntos en el descuento. Hace diez partidos que ningún equipo consigue llevarse el preciado botín que suponen tres unidades en la Primera División española.

Los ocho puntos que lleva el equipo esta temporada se han cosechado en el Ciutat

En estos seis meses han sido cuatro las victorias y seis los empates obtenidos en territorio granota. Este año, el registro es similar: dos y dos. Triunfos ante Villarreal y Valladolid, e igualadas ante Eibar y Osasuna. La tremenda fortaleza en la que se ha convertido el coliseo levantinista lo refrenda el que todos los puntos que ha sumado este año el Levante han sido como local. A domicilio, sin embargo, ha habido pleno de derrotas y las ocho unidades que colocan al Levante duodécimo en la tabla se han cuajado en su estadio. El Ciutat debe ser el punto de partida para crecer y asegurar la permanencia lo antes posible pero se debe buscar una más que necesaria regularidad a domicilio.

Tres derrotas con siete goles encajados fuera de casa no son ni mucho menos el arranque de campaña soñado. El juego que exhiba el equipo, y sobre todo el acierto que tenga en ambas áreas, fuera de casa medirá cuáles serán los objetivos a largo plazo de los hombres de Paco López durante esta temporada. Butarque y el Sánchez Pizjuán serán una buena vara de medir de cómo evoluciona el equipo lejos de su querido Ciutat. El otro extremo en el once inicial granota fue Hernani, héroe y villano ayer tras su gol y su expulsión. La tarjeta roja que vio el portugués sitúan al Levante como el equipo de las cinco grandes ligas europeas con más futbolistas que han anotado un gol y han sido expulsados en el mismo partido. Cabaco y Rochina completan la nómina.