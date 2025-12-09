Del Moral: «Hemos tenido un poco de mala fortuna con ese segundo gol»
El técnico granota se mostró satisfecho con la actuación del equipo, pero descontento por el rebote del 2-0
Gabriel Strazzeri
Valencia
Martes, 9 de diciembre 2025, 00:55
El entrenador interino del Levante, Álvaro del Moral, se mostró descontento con la derrota, pero satisfecho con la actuación de su conjunto ante un ... Osasuna que supo resistir. «Es verdad que hemos tenido el control, pero quizás haber tenido alguna ocasión más para habernos metido antes en el partido nos hubiera dado vida», expresó con cierta autocrítica.
Respecto al segundo tanto, que rebotó en la espalda de Brugué, el técnico granota afirmó que llegó en el mejor momento de su equipo, por lo que supuso un gran impacto. «Esto es fútbol. Ahora nos ha venido un poquito de cara. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir trabajando, mirar hacia el frente, mirar hacia el mañana, corregir errores y preparar el siguiente partido», sentenció.
A su vez, reconoció el «esfuerzo» de sus jugadores que, hasta el último minuto buscaron un tanto que nunca llegó. «Esto continúa. Están todos los objetivos por delante y esto solo es un partido. Aún queda mucho. El resultado nos tiene que servir para seguir mejorando. Ahora lo que hay que seguir haciendo es analizar bien nuestros errores y preparar el siguiente partido con toda nuestra energía», dijo.
