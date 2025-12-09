Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Del Moral dirigiendo al Levante en Copa del Rey. EP

Del Moral: «Hemos tenido un poco de mala fortuna con ese segundo gol»

El técnico granota se mostró satisfecho con la actuación del equipo, pero descontento por el rebote del 2-0

Gabriel Strazzeri

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:55

Comenta

El entrenador interino del Levante, Álvaro del Moral, se mostró descontento con la derrota, pero satisfecho con la actuación de su conjunto ante un ... Osasuna que supo resistir. «Es verdad que hemos tenido el control, pero quizás haber tenido alguna ocasión más para habernos metido antes en el partido nos hubiera dado vida», expresó con cierta autocrítica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente colapsa la A-3 en el regreso del puente de diciembre
  2. 2

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional
  3. 3 Aemet anticipa el regreso de las lluvias esta semana a la Comunitat Valenciana
  4. 4 Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»
  5. 5 La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
  6. 6

    Mompó, el gran damnificado del entendimiento entre Llorca y Catalá
  7. 7

    El secreto de Suecia para unas pensiones a prueba de crisis: un modelo para España
  8. 8 Borja Sémper reaparece en sus redes sociales tras su tratamiento contra el cáncer: «De momento todo va bien»
  9. 9 David Bisbal sorprende al torrentino Jonas Arcos y le invita a cantar en pleno concierto en el Roig Arena
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Del Moral: «Hemos tenido un poco de mala fortuna con ese segundo gol»

Del Moral: «Hemos tenido un poco de mala fortuna con ese segundo gol»