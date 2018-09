«Estoy en el momento idóneo de madurez como entrenador» Paco López posa para el fotógrafo en el mismo vestuario del Levante. / damián torres El técnico de Silla está igual de convencido de su valía que de su filosofía de entender el fútbol, y orgulloso de su pasado granota Paco López Entrenador del Levante JUAN CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Lunes, 10 septiembre 2018, 00:04

Este domingo el Levante celebró su 109 aniversario y dentro justo de nueve días Francisco José López Fernández (natural de Silla) cumplirá su 51 cumpleaños. Lo hará en un momento dulce como profesional. Lleva días en boca de todos en una inteligente estrategia del club, que sabe del tirón de Paco entre los aficionados.

-Estuvo en los toros de Segorbe con el presidente del club, ¿señal de salud deportiva?

-Lo hace con todos. Es una semana apropiada y siempre viene bien.

-¿Qué estado de ánimo tiene al ver a su equipo en la clasificación?

-Fenomenal, lo estaba desde el primer día y lo sigo estando. Emocionalmente estoy muy bien porque no puedo pedir más. Estoy en el equipo donde quiero estar y en Primera. Las cosas están saliendo, aunque esto es muy largo.

-Esa placidez que demuestra, ¿influye para reforzar su convicción sobre su valía como entrenador?

-En los últimos siete u ocho años como entrenador nunca dudé de mi capacidad sobre si podía o no entrenar en la élite. Ahora empiezas a entender lo que es la profesión del entrenador. Tienes que estar reciclándote y a partir de ahí entiendes lo complicado que es entrenar en diferentes categorías profesionales. Ojo, no en el sentido de que uno esté más preparado ni capacitado que otros. Para llegar a Primera influyen infinidad de circunstancias.

-¿Se siente el entrenador de moda?

-No, ni mucho menos.

-Le veo con mucha tranquilidad en su interior.

-Me ha llegado todo en un momento creo que idóneo. A mis 50 años no es que sea excesivamente mayor pero tampoco soy joven. Intento darle naturalidad a todo y soy consciente de los altibajos que tiene esto del fútbol. La clave o el éxito está en mantenerte siempre en un equilibrio adecuado. Aquí unas veces estás arriba y otras abajo, y es importante tenerlo claro. Me pilla en un momento de madurez para sobrellevar esto.

-Apenas lleva un año en Primera, ¿le ha aportado la categoría más a usted o ha sido al contrario?

-Pues no lo sé. A mí en todos los sitios e independientemente de la categoría que he estado, siempre me ha aportado cosas. Si no eres capaz de tener esa autocrítica a veces... eso aporta mucho tanto al presente como al futuro.

-¿Cómo lleva las críticas?

-El primer crítico soy yo aunque evidentemente escucho a los que tengo alrededor.

-¿Se ha sentido dolido por alguna crítica que le han hecho?

-Desde que estoy como entrenador del Levante no. ¿Doler? Eso no. Hemos tenido la fortuna de vivir más buenos momentos que malos. Pero estoy preparado para todo lo que pueda venir.

-¿Qué piensa cuando le dicen que su apuesta a veces es tan arriesgada como contraproducente?

-Estamos en un mundo que cada uno da su opinión y cada uno lo ve de una forma diferente. Pero eso no me va a afectar en el sentido de cómo entiendo. Pero no me gusta que se generalice, son momentos .

-Pero su sello es ése.

-Sí, porque soy así. Hablo de actitudes más que de cuestiones tácticas. Quien sabe si dentro de dos partidos consideramos que hay que retrasar la línea defensiva dos metros más y hay que acumular más gente por detrás del balón y lo haremos.

-Decía Arias hace unos días que se aburre viendo partidos de Primera. ¿Se esfuerza usted precisamente en lo contrario?

-Ricardo tendrá su opinión. Para los entrenadores y jugadores, el objetivo principal es ganar. Uno de mis objetivos era enganchar a la gente, al aficionado y que hubiera esa unión entre equipo y afición. El día del Valencia se me puso la piel de gallina.

-Hay interés por ver a Vukcevic.

-Entiendo que se genere eso, pero como entrenador ni me paro a pensar cuánto ha costado cada futbolista. Pongo el foco en el rendimiento de cada uno.

-Marcelino quiere una plantilla corta para competir en Champions y a usted sin Europa, en cambio, le sobran hasta jugadores.

-El ideal a veces en el fútbol no se puede. Hay que adaptarse.

-Los centrales es la única línea que no se han reforzado...

-Ya se ha hablado bastante sobre esto y sé que si hay algún error volverá a debatirse sobre ese tema. Al final nunca hemos dicho que no queramos mejorar. Los centrales que habían en el mercado no mejoraban lo que teníamos.

-Borja fue el último fichaje, ¿puede dar el madridista el salto de calidad que pretendían?

-Hemos tratado de que sea así.

-Tras el partido contra el Valencia usted mostró una versión muy granota. ¿Qué queda de su pasado valencianista?

-Hace muchísimos años, venía de Silla a ver al Levante, era socio. Llegaba a mi pueblo y mi entorno más próximo de amigos, cuando les decía que era del Levante me preguntaban qué era eso. Sin embargo luego me formé como jugador en el Valencia, pero cuando hablo de sentimiento y orgullo granota es porque lo he mamado y lo he vivido desde pequeño.

-¿Qué entrenador de Primera le aporta más?

-Hay muchos de los que aprendes cosas. Pero me gustaría reivindicar ese entrenador español que se forma desde abajo, que no le regala nada y se lo curra, que se forma. Soy muy partidario de exfutbolistas que se siguen formando como entrenador. Sin embargo, no me gusta esos exfutbolistas que pasan al banquillo de inmediato solo por darle continuidad una vida anterior, y no es vocacional.

-¿Se ha metido el fútbol en una burbuja económica?

-El mercado es el que es, el tiempo lo dirá.

-Cuando se dice lo de Morales-selección, ¿qué opina?

-Me preguntaron si era injusto que no fuera, y yo lo que hice fue cambiar la pregunta: Me parecería justo que fuese seleccionado.

-Dígame su candidato para el título de Liga.

-Los de siempre: Madrid y Barcelona. Me gustaría que se añadieran más equipos pensando en el espectador.

-¿Le gusta la plantilla que tiene este año el Valencia?

-No voy a entrar en eso.

-¿Tiene usted mejor plantilla que la que tuvo en su día JIM y que acabó entrando en Europa?

-No se pueden comparar los tiempos pero entiendo por dónde va con su pregunta. Prefiero tener los pies en el suelo, eso sí sería el mejor mensaje para la gente.

-Pero es inevitable que haya fugas en el sentido de que se dispare la ilusión de los aficionados.

-Se traduce por ambición, pero la realidad es que el Levante necesita mantenerse en Primera. Hay que sumar como mínimo 42 puntos lo antes posible. Y que el Levante dentro de tres o cuatro años haya asentado definitivamente la categoría.

-¿Se puede luchar por no descender jugando bien al fútbol?

-Para ganar se exige jugar bien, cada uno tendrá en su cabeza qué es lo que interpreta por jugar bien.

-Le pregunto ahora por los candidatos a la zona más peligrosa de la tabla. ¿Qué equipos cree que van a estar ahí abajo?

-Sin nombrar a ninguno, me da la sensación de que este año no se van a descolgar equipos. Van a haber más equipos implicados y que todo se resolverá al final.

-¿Por qué?

-Porque cada vez está todo más igualado.