El momento más emotivo de Danvila con el Levante El ya máximo accionista del club granota no pudo contener las lágrimas después de unos meses de gran dificultad institucional y económica

Eric Martín Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:45 Comenta Compartir

A pesar de las diferencias que pueden existir entre unos y otros, el fútbol no deja de contar con un alto factor emocional. Se exige nivel competitivo, estar a la altura de las circunstancias y superar distintos problemas, pero tras cada actor existe una persona que siente como cada uno de nosotros. Durante los dos años que Danvila lleva al frente de la gestión del Levante UD, se había mostrado como un hombre de acero. Sin embargo, durante la tarde de ayer, se vio el lado más humano del consejero delegado.

Quizás en el día más importante de su militancia en el club levantinista, Danvila se mostró a todos los presentes sin filtros. Fue durante la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Levante. En ella se iba a votar por la aprobación del Plan de Reestructuración de Pagos, en un contexto que ha llevado a la entidad al límite en el apartado económico, y donde Danvila pasaría a ser el máximo accionista en solitario, recogiendo el relevo de la Fundación.

Durante su comparecencia inicial, antes de proceder al turno de ruegos y preguntas y posterior votación, el máximo mandatario se sinceró sobre los complejos meses y momentos de dificultad que ha vivido y que afectaban al propio Levante. «Vamos a intentar luchar por mantener al equipo en Primera División», argumentaba el directivo, poniendo el ejemplo de la inversión propia para traer a Etta Eyong. «Esto hará que peleemos, que saquemos esta situación financiera adelante y que eliminemos la deuda y la losa que tenemos a nuestras espaldas. Será a base de mucho esfuerzo y ya está siendo el de muchos empleados y gente a las que estoy muy agradecido.»

Mientras Danvila formulaba esas frases, se le iba entrecortando la voz. Distanciaba algunas palabras, en un claro gesto como si le costara pronunciarlas. Visiblemente con los ojos húmedos, tuvo que detener el discurso y bajar su rostro ante la emoción que estaba sintiendo. Los accionistas presentes en la Sala Fenollosa correspondieron con unos aplausos de apoyo. Y es que el propio Danvila también había reconocido que han sido momentos muy complejos en los que hubo que «tomar unas medidas que debían ser más drásticas», en los que ha puesto en juego su patrimonio y poder económico hasta el punto de no tener más capacidad el pasado verano y que aún así había sido foco de muchas críticas. «Aquí no vengo para hacer ningún tipo de negocio. Vengo para enderezar una situación que se había caído», citó también.

🐸 Danvila, visiblement emocionat en la JGEA del @LevanteUD



🗣️ "No estic ací per a fer negoci"

🗣️ "L'únic objectiu és quedar-se en Primera"



21:20 hores @apuntnoticies📺

23:00 hores @90minuts📻

23:40 hores #LaBanda📺 https://t.co/lPDrqKfRLE pic.twitter.com/uFRgBl8CST — À Punt Esports (@apuntesports) October 21, 2025

Y es que, hasta la fecha, Danvila no había sido un hombre de mostrar grandes emociones, al menos de cara al público. A lo largo de su periplo como figura representativa del decano valenciano, tan sólo en dos veces se le había visto más afligido o desatado emocionalmente. Primero fue en los días posteriores a la dana, donde el Levante se volcó en cuerpo y alma por ayudar a los valencianos afectados. Meses más tarde, en Burgos el fútbol le devolvió parte por lo que había luchado y se mostró eufórico como cualquier otro granota sobre el césped de El Plantío.